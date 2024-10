Swing States: In diesen US-Bundesstaaten wird es knapp

In US-weiten Umfragen führt Kamala Harris derzeit mit 49 zu 46 Prozent vor Donald Trump. Doch selbst wenn das am Wahltag so bleiben sollte, ist nicht sicher, dass Harris damit ins Weiße Haus einziehen kann. Denn gewählt wird die Präsidentin oder der Präsident von den 538 Wahlleuten im "Electoral College". Lesen Sie auch: OÖN-Reportage aus Michigan - Die Enttäuschten von Dearborn Und dafür, wie sich dieses Wahlleute-Gremium zusammensetzt, ist das Wahlergebnis in den einzelnen US-Bundesstaaten