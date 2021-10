In Deutschland stehen die Zeichen auf Ampelkoalition

Doch in einem Punkt sind sich bereits alle über die künftige Regierungskoalition einig: Man wolle einen Aufbruch für Deutschland. Das Motto der Sondierungen sei derzeit "konstruktiv und sachlich". Und vor allem: "sehr vertraulich".

Hinter den Kulissen zeigt sich ein klarer Trend: Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP wird immer wahrscheinlicher. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach es bereits laut aus: "Ich bin fest davon überzeugt: Wir bekommen ein Ampel-Bündnis," sagte er. Dies sei ein sehr gutes Bündnis: "Moderne Sozialpolitik der SPD, aggressive Umweltpolitik der Grünen, Digitalisierungs- und Freiheitsrechte der FDP." Eine mögliche Koalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP wäre seiner Meinung nach dagegen nicht lange stabil.

Auch die FDP hegt Zweifel

Auch FDP-Chef Christian Lindner äußerte ernste Zweifel, ob der eigentliche Wunschpartner, die Union, überhaupt ein verlässlicher Partner sein könne. "CDU und CSU müssen klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollen", ließ er den zerstrittenen Schwesterparteien über die Medien ausrichten.

In den kommenden Tagen wird es jedenfalls noch etliche Sondierungsrunden geben: CDU und Grüne treffen sich voraussichtlich am Donnerstag, Grüne und FDP wollen ebenfalls nochmals zusammenkommen, im Gespräch ist ein Treffen am Donnerstag oder Freitag. Am Mittwoch ist außerdem eine weitere Gesprächsrunde mit SPD-Beteiligung vorgesehen. Dann wollen die Sozialdemokraten erneut mit den Grünen beraten. Auch ein zweites Treffen von SPD und Linke ist geplant.