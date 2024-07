In der Ukraine wächst die Bereitschaft zu einer diplomatischen Lösung

In Kiew bereitet man sich auf Verhandlungen vor – und auf Russlands reale Forderungen: "Auf dem Tisch werden drei Fragen liegen", sagte ein anonymer Beamter des Präsidialbüros dem Portal rbc.ua. "Der Beitritt zur NATO, Land und Geld, genauer die eingefrorenen Aktiva Russlands." Lesen Sie auch: Doch russiches Gas durch die Ukraine? Aserbaidschan will vermitteln Nach fast zweieinhalb Jahren Dauerschlacht reden Politiker in der Ukraine jetzt häufiger über Verhandlungstaktik. Am Wochenende