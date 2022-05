"In der Ukraine haben sie eine blutige Neuauflage des Nazismus organisiert", sagte Selenskyj über den russischen Angriff in einem Schwarzweiß-Video vor einem zerstörten Wohnhaus. "Eine fanatische Imitation des Regimes, seiner Ideen, Handlungen, Worte und Symbole. Eine verrückte, detailgetreue Wiedergabe seiner Bestialitäten und Alibis, die diesem Bösen angeblich ein heiliges Ziel geben."

Selenskyj warf der russischen Führung vor, mit ihrem Angriff am 24. Februar aus der Antikriegslosung "Niemals wieder" das "Niemals" herausgestrichen und durch die Losung "Wir können das wiederholen" ersetzt zu haben. Seit Beginn der Invasion hätten die Russen viele Gräueltaten der Nazis wiederholt, wenn auch unter anderen Parolen, sagte er.

Die Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten:

"Nicht im Bunker verstecken"

Am Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnerte Selenskyj an den Beitrag des ukrainischen Volks zum Sieg der Anti-Hitler-Koalition. Das Land habe unter Bomben, Massenerschießungen und Okkupation gelitten, habe Menschen in Konzentrationslagern und Gaskammern, in Kriegsgefangenschaft und durch Zwangsarbeit verloren, am Ende aber trotzdem gewonnen.

Beweis sei der zerstörte "Werwolf"-Bunker von Adolf Hitler nahe der ukrainischen Stadt Winnyzja. Das zeige, dass sich das Böse seiner Verantwortung nicht entziehen könne. "Er kann sich nicht im Bunker verstecken", sagte er in Anspielung auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem Kritiker seit Kriegsbeginn immer wieder vorwerfen, sich vorsichtshalber an einem geheimen, sicheren Ort aufzuhalten.

Zahlreiche Besuche in Kiew

Zum 77. Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa hat die deutsche Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt. Die SPD-Politikerin kam gestern in die Hauptstadt Kiew, um am Gedenken an den 8. Mai 1945 teilzunehmen.

Bas war in der Früh mit dem Zug in Kiew angekommen. Mit ihrem Amtskollegen Ruslan Stefantschuk gedachte sie der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Beide legten am Grabmal des unbekannten Soldaten Kränze nieder. Das Gedenken sei für sie "sehr bewegend", sagte Bas. Es sei ein großer Schritt, dass sie dies als Repräsentantin des Landes, das den Zweiten Weltkrieg mit all seinen Gräueltaten zu verantworten habe, gemeinsam mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten tun könne.

Kanadas Premier in Kiew

Indessen ist auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau unangekündigt in die Ukraine gereist und hat die Stadt Irpin im Großraum Kiew besucht.

Nach dem Treffen mit Selenskyj kündigte Trudeau an, dass sein Land ein Jahr lang alle Handelszölle auf ukrainische Produkte aussetzen werde. Außerdem werde man weiter Waffen und militärische Ausrüstung an die Ukraine liefern, Trudeau kündigte auch weitere Sanktionen gegen Russland an.

Jill Biden in der Ukraine

Jill Biden, die Ehefrau von US-Präsident Joe Biden, hat überraschend die Ukraine besucht. Sie traf gestern in der Stadt Uschorod die Frau des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, Olena Selenska. „Ich wollte zum Muttertag kommen und dem ukrainischen Volk zeigen, dass der Krieg aufhören muss“, sagte Jill Biden.