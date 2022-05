In den Vereinigten Staaten ist die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in den vergangenen Jahrzehnten stark gesunken. Auf dem Höhepunkt im Jahr 1954 waren fast 35 Prozent der Arbeiter und Angestellten gewerkschaftlich organisiert, heute sind es nur noch etwas mehr als zehn Prozent. Das berichtete Fritz Fekete, US-Gewerkschafter mit österreichischen Wurzeln, beim Themenfrühstück "Die USA nach Trump: Klimakrise, Corona-Krise und Ukraine-Krieg" vom ÖGB Oberösterreich am Montag in Linz.