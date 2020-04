In den saudischen Palästen macht sich Panik breit

Der Befehl kam per Mail und hatte die höchste Dringlichkeitsstufe. Um für die Aufnahme von mit dem Coronavirus infizierten VIP-Patienten gerüstet zu sein, müssten alle chronisch kranken Patienten im King Faisal Specialist Hospital der saudischen Hauptstadt Riad umgehend in andere Spitäler verlegt werden, lautete die vor einer Woche verschickte Anweisung, die auch der "New York Times" zugespielt wurde. "Ab sofort" würden nur noch Mitglieder der königlichen Familie akzeptiert.

Mindestens 150 von ihnen sollen sich bereits mit dem Coronavirus infiziert haben. Prominentestes Opfer ist der 77 Jahre alte Gouverneur von Riad, Prinz Faisal bin Abdulaziz Al-Saud, ein Neffe von König Salman. Aus Angst vor einer Ansteckung wurde der demenzkranke Monarch schon vor Tagen auf eine im Roten Meer bei Dschidah liegende Insel gebracht, wo er hermetisch von der Außenwelt abgeschirmt wird. Auch Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) fühlt sich in Riad, wo der Königsfamilie elf Paläste zur Verfügung stünden, offenbar nicht mehr sicher.

"Schiitische Seuche"

Der De-facto-Herrscher des Wüstenkönigreiches floh mit engen Vertrauten in die an Jordanien grenzende Provinz Tabuk. Dort waren vergangenes Jahr im Rahmen des Zukunftsprojektes NEOM mehrere luxuriöse Paläste fertiggestellt worden.

Lange hatten die Saudis Covid-19 als eine "schiitische Seuche" bezeichnet. Tatsächlich verbreitet wurde sie vor allem von ägyptischen Gastarbeitern, die meist in Vierbettzimmern in Slums von Mekka und Riad leben. Zudem sollen Mitglieder der Königsfamilie das Virus vom Shopping in Italien und Spanien "mitgebracht" haben.

Bis zu 200.000 Menschen, hatte Gesundheitsminister Tawfiq al-Rabiah am Montag vergangener Woche gewarnt, könnten sich mit dem tückischen Virus infizieren. Das Gesundheitsministerium hatte zu diesem Zeitpunkt rund 1500 Corona-Fälle gemeldet. Eine Woche später waren es bereits dreimal so viele. Die Zahl der Toten stieg auf 60. Und die Dunkelziffern sind hoch.

Um eine weitere Ausbreitung der Lungenseuche zu verhindern, hat König Salman am Ostersonntag die seit drei Wochen geltende Ausgangssperre auf unbestimmte Zeit verlängert. Nur zum Einkaufen dürfen Häuser und Wohnungen verlassen werden. Alle Flughäfen des Landes waren bereits Anfang März geschlossen, das Reisen zwischen den 13 Provinzen war verboten worden.

Eine Lockerung der Beschränkungen ist nicht in Sicht. Arabische Beobachter gehen fest davon aus, dass auch die für Ende Juli geplante Hadsch nach Mekka und Medina, zu der 2,5 Millionen Gläubige erwartet werden, abgesagt wird. Es wäre das erste Mal seit der Gründung des Königreichs im Jahre 1932. Im 19. Jahrhundert waren es die Pest und die Cholera, die sechsmal zur Absage der inzwischen größten Wallfahrt der Welt führten.

Profitieren politische Rivalen?

Die Pilgerfahrt ist nach dem Ölexport die zweitwichtigste Einnahmequelle des Landes. Die Verluste dürften sich auf bis zu 13 Milliarden Dollar belaufen. Auch politisch ist die Corona-Pandemie für Saudi-Arabien eine Katastrophe. Nach der Ausschaltung seiner wichtigsten Rivalen Anfang März hatte MBS gehofft, seine Position als Thronanwärter zu stärken. Von seiner selbst gewählten Corona-Quarantäne könnten nun politische Rivalen profitieren.

Artikel von Michael Wrase