"In Butscha haben wir gesehen, wie die Menschlichkeit zertrümmert wurde"

Als erste westliche Spitzenpolitikerin hat sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Bekanntwerden von Kriegsverbrechen im Kiewer Vorort Butscha ein Bild von der Lage gemacht. Die frühere deutsche Verteidigungsministerin zeigte sich dort am Freitag sehr erschüttert und entzündete in einer Kirche Kerzen für die Opfer der Gräueltaten. Nach dem Abzug russischer Truppen aus Butscha war am Wochenende ein Massaker an Zivilisten bekannt geworden.

"Wir haben das grausame Gesicht von Putins Armee gesehen, wir haben die Rücksichtslosigkeit und Kaltherzigkeit gesehen, mit der sie die Stadt besetzt hat", sagte die EU-Kommissionspräsidentin. "Hier in Butscha haben wir gesehen, wie unsere Menschlichkeit zertrümmert wurde, und die ganze Welt trauert mit den Menschen in Butscha", sagte von der Leyen.

ZIB 1: ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz berichtet aus Kiew über die Ereignisse rund um den Angriff auf den Bahnhof von Kramatorsk.

Sie wurde begleitet vom ukrainischen Premier Denys Schmyhal, dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und dem slowakischen Premier Eduard Heger. Der Besuch in Butscha solle ein "deutliches Zeichen" an das tapfere ukrainische Volk sein, dass man an seiner Seite stehe und das Land wo immer möglich unterstütze, sagte von der Leyen. Die Ukrainer kämpften für die gemeinsamen Werte und dafür, dass die Demokratie über die Autokratie siegen werde.

"Es gibt einen Weg in die EU"

Vor einem Treffen mit Präsident Selenskyj sagte von der Leyen, dass es einen Weg für die Ukraine in die EU gebe. "Normalerweise dauert es Jahre, bis der EU-Rat den Antrag auf Mitgliedschaft annimmt, aber die Ukraine hat das in ein oder zwei Wochen geschafft", sagt sie. "Ziel ist, den Antrag noch im Sommer dem Rat vorzulegen."

Rund sechs Wochen nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine wurde auch die EU-Vertretung in Kiew wiedereröffnet. EU-Botschafter Matti Maasikas hat seine Arbeit in der ukrainischen Hauptstadt wieder aufgenommen – vorerst mit einem kleinen Team. Die EU-Botschaft war einen Tag nach Kriegsbeginn komplett evakuiert worden, ein Kernteam arbeitete seither von der Stadt Rzeszow in Südpolen aus.

Josep Borrell kündigte gestern außerdem an, 7,5 Millionen Euro für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen, die die Ukraine nach den Kriegsverbrechen in dem Kiewer Vorort Butscha und an anderen Orten durchführt.

Karl Nehammer heute in Kiew

Österreichs Kanzler Karl Nehammer (VP) trifft heute, Samstag, in Kiew den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Zusätzlich sind Gespräche mit Premier Schmyhal und dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko geplant. Auch ein Besuch in Butscha ist geplant.

Kanzler Nehammer wird heute Präsident Selenskyj treffen. Bild: APA/Florian Schrötter

"Es ist wichtig, dass wir im Rahmen unserer Neutralität der Ukraine sowohl auf humanitärer als auch auf politischer Ebene beistehen", sagte Nehammer vor seiner Abreise. "Mein Besuch in Kiew und Butscha dient auch dazu, unsere Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zu zeigen. Was in der Ukraine und im Besonderen in vielen Städten der Ukraine geschieht, ist ein schrecklicher Angriffskrieg zulasten der Zivilbevölkerung", betonte der Bundeskanzler.

Finnland steht vor NATO-Beitritt

Finnland steht offenbar kurz davor, ein offizielles Beitrittsansuchen zur Verteidigungsallianz NATO einzureichen. Laut der Zeitung "Iltalehti" soll die Absicht am 14. April offiziell veröffentlicht werden. Die NATO hat bereits mehrfach betont, dass die Tür für Helsinki "jederzeit offen" stehe.