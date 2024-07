Impfstoff-Urteil kommt für von der Leyen zur Unzeit

"Die Kommission hat der Öffentlichkeit keinen hinreichend umfassenden Zugang zu den Verträgen über den Kauf von Impfstoffen gegen Covid-19 gewährt." Zu diesem Ergebnis ist der Europäische Gerichtshof in einem am Mittwoch verkündeten Urteil gekommen. Die Entscheidung umfasst Deals mit Pharmaunternehmen, für die laut EuGH die in den Jahren 2020 und 2021 "schnell" 2,7 Milliarden Euro freigegeben worden seien, um mehr als eine Milliarde Impfdosen zu bestellen.