Immer mehr verzichten auf AstraZeneca

Auslöser ist der Tod eines Lehrers in der Stadt Biella nach der Impfung am Samstag. Die Aussetzung sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilt die Regionalregierung mit. Nun werde geprüft, ob der Tod etwas mit der Impfung zu tun habe. Zuvor hatte Irland entschieden, das Vakzin des schwedisch-britischen Parmakonzerns vorerst nicht mehr zu nutzen.

Norwegen wie auch Dänemark hatten am Donnerstag nach Berichten über Komplikationen durch Blutgerinnsel nach der Impfung einen Impfstopp für das Vakzin von AstraZeneca verhängt, in Norwegen sind bei drei jungen Menschen Blutgerinnsel aufgetreten, nachdem sie mit dem Impfstoff des Unternehmens AstraZeneca geimpft worden sind. Es werde nun untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Blutgerinnsel gibt. In Dänemark war ein Mensch kurz nach der Impfung an einem Blutgerinnsel gestorben. Die Dänen haben bisher aber keinen eindeutigen Zusammenhang feststellen können.

In Österreich war eine 49-jährige Krankenschwester des Landesklinikums Zwettl in Folge schwerer Gerinnungsstörungen gestorben, eine 35-jährige Kollegin entwickelte eine Lungenembolie, sie ist auf dem Weg der Besserung.

Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte erklärt, dass es keine auffällige Häufung von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gebe. In Österreich will man an dem Impfstoff einstweilen festhalten.

