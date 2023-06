Wackelt Putins Herrschaft? "Russland wurden Schwächen aufgezeigt"

Rund 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt hat Jewgenij Prigoschin, Chef der Wagner-Söldnertruppe, am Samstagabend seine Kolonnen wieder zurückgezogen. Über die Gründe dafür wurde am Sonntagabend zu Beginn der ORF-Sendung "Im Zentrum" debattiert. "Prigoschin hat viele rote Linien überschritten", sagte Geopoltik-Expertin Velina Tchakarova. Dennoch sei das von Putin geduldet worden.

Moderator Tarek Leitner wollte daraufhin wissen, ob Putin dadurch seinem Verteidigungsministerium auf indirektem Weg ausrichten wollte, dass er mit deren Arbeit nicht zufrieden sei. Dass die Führung des Ministeriums ausgetauscht werden soll, könnte laut Russland-Experte Wolfgang Müller allerdings auch ein Motiv Prigoschins gewesen sein. Putin habe die Aktion allerdings als Putschversuch interpretiert: "Prigoschin hatte die Möglichkeit, sich auch gegen Putin zu stellen oder zurückzustecken." Er hat sich für die zweite Variante entschieden.

Mehr zum Thema Außenpolitik Außenpolitik Liveblog: Ermittlungen gegen Prigoschin laufen noch MOSKAU. Gegen Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin laufen weiter Ermittlungen des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Liveblog: Ermittlungen gegen Prigoschin laufen noch

Putin handelt widersprüchlich

Ihre Leistungsfähigkeit habe die Wagner-Gruppe mit der Aktion jedenfalls eindrucksvoll demonstriert, sagt Militärstratege Bruno Hofbauer: "Russland hat durch die Aktion ein paar Schwachpunkte aufgezeigt bekommen." Stärke habe er in der vergangenen Tagen jedenfalls nicht gezeigt, denn Putins Handeln war laut Wolfgang Müller durchaus widersprüchlich: "Zuerst war von einer existenziellen Bedrohung für Russland die Rede. Die scharfe Wortwahl am Anfang steht allerdings in starkem Widerspruch zur Verhandlungslösung am Ende."

Mit einem Erstarken der Opposition rechnet die ehemalige ORF-Korrespondentin Carola Schneider allerdings nicht. "Ich glaube nicht, dass dieser Moment der politischen Schwäche jetzt eine Sternstunde für die Opposition ist, weil es sie in dieser Form nicht gibt." Demnach gebe es im russischen Parlament schon lange keine einzige kremlkritische Stimme mehr.

Video: Wagner-Aufstand in Russland zu Ende

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ein Verbrecher, der sich an keine Regeln hält

Laut Schneider sei Prigoschin zwar in Russland nicht populär, er dürfe allerdings Dinge sagen, die sonst keiner sagen darf. "Er ist ein Verbrecher, er hält sich an keine Regeln. Aber er hat ausgedrückt, was einigen Russen unter den Nägeln brennt. Unter anderem, dass sinnloserweise Zehntausende Soldaten an der Front sinnloserweise in einen Fleischwolf geworfen werden".

Diskutiert wurde auch noch die Frage, ob Prigoschin die Aktion überleben werde. Wolfgang Müller sieht den Wagner-Chef jedenfalls noch nicht auf der sicheren Seite: "Derzeit scheint er aus der Schusslinie herausgenommen zu sein. Aber das ist in Russland noch nicht wirklich eine Pensionsversicherung."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper