Im türkisch-syrischen Erdbebengebiet schwindet die Hoffnung

Auch am Montagmorgen wurden noch vereinzelt Menschen aus den Trümmern gerettet. In der Provinz Hatay sei eine Frau lebend geborgen worden, berichtete die Tageszeitung "Hürriyet" – eine weitere Person nach 176 Stunden. Auch aus der Provinz Gaziantep gab es gute Nachrichten: Die Retter hätten eine 40-Jährige nach 170 Stunden lebend aus der Ruine eines fünfstöckigen Hauses geholt, wie der Staatssender TRT berichtete.

Doch die Hoffnung im türkisch-syrischen Erdbebengebiet schwindet. Die Zahl der bestätigten Toten liegt inzwischen bei mehr als 37.500, über 80.000 Menschen wurden verletzt. Tausende werden noch vermisst. Überlebende, die jetzt noch gefunden werden, müssen Zugang zu Flüssigkeit gehabt haben – etwa zu Regenwasser, Schnee, Vorräten oder anderen Quellen. Normalerweise kann ein Mensch etwa 72 Stunden ohne Wasser auskommen, danach wird es lebensbedrohlich.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich "Ich musste in die Türkei, um dort zu helfen" GAZIANTEP / LINZ. Burak Seckin aus Wels hat sich mit dem Auto auf den Weg ins Erdbebengebiet gemacht und verteilt Hilfsgüter "Ich musste in die Türkei, um dort zu helfen"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einem Telefonat am Sonntag die Lieferung von weiteren Zelten, Decken und Heizvorrichtungen zu.

In der Türkei schlägt vielerorts die Trauer in Wut um. Die Menschen fragen sich auch, weshalb so viele Gebäude einstürzen konnten. Experten kritisieren, dass Bauvorschriften für mehr Schutz vor Beben nicht umgesetzt werden. Die Opposition macht die Regierung für den Pfusch am Bau verantwortlich.

Versäumnisse in Syrien

Besonders schwierig ist die Situation im Bürgerkriegsland Syrien. Dort warnte die Hilfsorganisation SAMS eindringlich davor, in zerstörte Häuser zurückzukehren.

UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths ist am Montag in der schwer betroffenen syrischen Stadt Aleppo angekommen. Griffiths hatte zuvor bereits Versäumnisse der Vereinten Nationen eingeräumt. Aktivisten und Retter in den Rebellengebieten hatten mangelnde Hilfe der UNO beklagt. Griffiths hatte zuvor schon das türkische Erdbebengebiet besucht.

Der Nordwesten Syriens wird von verschiedenen Rebellengruppen kontrolliert. Derzeit gibt es nur einen Grenzübergang, über den die Vereinten Nationen Hilfe in Gebiete liefern können, die nicht von der Regierung kontrolliert werden.

Unterdessen beenden internationale Hilfsorganisationen ihre Einsätze. Auch die Soldaten des österreichischen Bundesheeres sollen am Donnerstag zurückfliegen.

Visa: Keine Änderung

Durch eine „raschestmögliche Prüfung“ ihrer Visaanträge wolle Österreich Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien oder deren Angehörige unterstützen, heißt es aus dem Innenministerium. Die österreichischen Vertretungen, wo die Anträge zu stellen sind, würden die im gesetzlichen Rahmen bestehenden Möglichkeiten dafür nutzen. Die Prüfung erfolge aber weiterhin auf Grundlage der bisher geltenden Kriterien. Für die Einreise nach Österreich aus Syrien oder der Türkei ist ein gültiges Visum vorgesehen. Die Voraussetzungen seien individuell zu prüfen.

Aus dem SPÖ-Parlamentsklub war die Forderung nach einem erleichterten Verfahren für Erdbebenopfer gekommen. Auch die Volkshilfe und der VP-Europaabgeordnete Othmar Karas sprachen sich für eine temporäre Aufnahme aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.