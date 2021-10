Für Alexander Schallenberg ist es der erste EU-Gipfel, an dem er als Bundeskanzler teilnimmt. Das könnte einschüchternd wirken. Doch der gelernte Diplomat und Jurist bewegt sich auf gewohntem Boden – inhaltlich wie geografisch. Als es am Donnerstag im Kreis der 27 Mächtigen Europas um den Rechtsstaatsstreit mit Polen ging, kannte sich in der Materie wahrscheinlich kaum jemand in der Runde so gut aus wie der ehemalige Außenminister (52).