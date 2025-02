Im Kosovo heißt es: Alle gegen Kurti

Kosovos Premier Albin Kurti will wiedergewählt werden.

Albin Kurti ist gelungen, was vorher niemand im Kosovo geschafft hat: erstmals seit der Unabhängigkeit des jungen Balkan-Staates eine Wahlperiode durchzuregieren. Am Sonntag will er sich bei den Parlamentswahlen im Amt bestätigen lassen. Die Chancen des 49-jährigen Chefs der Partei Levizja Vetevendosje! (Sozialdemokraten) dafür werden als durchwachsen eingeschätzt. Denn Kurti wird laut Umfragen zwar wieder deutlich auf Platz eins liegen, reicht es aber nicht mehr für eine absolute Mehrheit