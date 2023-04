Im Kampf gegen den Hass: Plakolm traf Schwarzenegger

Keine große Überraschung, dass der Terminator Arnold Schwarzenegger an der Universität von South California einen Vortrag mit dem Titel "Terminating Hate" hält. Mit dabei war am Mittwoch Österreichs Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (VP), die sich diese Woche auf Amerikareise befindet. Schwarzenegger sei eine "unglaubliche Persönlichkeit", sagt sie. Der Exil-Österreicher habe in seiner Rede auch von seiner Vergangenheit erzählt: Als Sohn eines SA-Mannes habe er dennoch viele Freundschaften zu Juden aufgebaut. Der Kreis des Extremismus sei gebrochen worden.

In einige Wochen würden Plakolm und Schwarzenegger beim Austrian World Summit wieder zusammentreffen, gerade im Kampf gegen den Klimawandel sei man sich in vielen Bereichen einig, sagt Plakolm.

Rede in New York

Am Dienstag hatte Plakolm noch in New York vor dem Jugendforum des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen gesprochen. Plakolm spach über das Ziel 9 "Industrie, Innovation und Infrastruktur": Das Ziel sei eine widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung zu fördern und Innovationen zu unterstützen. "Wenn wir über eine nachhaltige Zukunft reden, müssen wir sowohl an die wirtschaftlichen, die sozialen und an die ökologischen Aspekte denken." Österreich könne eine "technologische Vorreiterrolle einnehmen".

Zudem sei der Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien nicht nur wegen des Klimas wichtig, sondern auch aus sicherheits- und standortpolitischen Gründen. Staatssekretärin Plakolm: "Der Markt für saubere Technologien wird sich bis 2030 auf rund 606 Milliarden Euro verdreifachen.

Neue Staatsbürger

Am Montag vergab Plakolm neue Staatsbürgerschaften: Vier an eine Familie - "Ihnen wurde wegen ihrer jüdischen Wurzeln die Identität genommen, jetzt geben wir ihnen etwas zurück," sagte Plakolm - und zwei jungen Burschen.

