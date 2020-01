Im EU-Parlament gab es nach dem letzten Akt im Brexit-Drama Tränen

Eigentlich wollte Brüssel den letzten Akt im Scheidungsdrama so nüchtern wie möglich halten: kein feierliches Einholen des Union Jack, nichts, was den Brexit-Fans Gelegenheit zum Triumph gegeben hätte. Doch Gefühle lassen sich nicht einfach unterdrücken. Viele EU-Abgeordnete hatten Tränen in den Augen, als es am Mittwoch im Parlament ans Abschiednehmen ging.

Es war der letzte formelle Akt im Brexit-Drama. "It’s not goodbye, it’s au revoir", gaben die Sozialdemokraten ihren britischen Kollegen tröstend mit auf den Weg. Dabei wissen alle: Ein Wiedersehen unter EU-Mitgliedern wird es mit den Briten so schnell nicht geben. In der Nacht auf Samstag, um Mitternacht in Brüssel, um 23 Uhr in London, wird Großbritannien die Union verlassen.

Große Mehrheit für Abkommen

Das stimmt nicht nur den Vorsitzenden des außenpolitischen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister, traurig. Im großen Plenarsaal erfolgte der letzte Akt in dem Drama, das seit dem Brexit-Referendum im Sommer 2016 die Union beherrschte. Kurz vor 19 Uhr stimmten 621 Abgeordnete für den Austrittsvertrag, 49 dagegen, 13 enthielten sich der Stimme.

Für die 73 britischen Abgeordneten heißt es Abschied nehmen. Die meisten hatten bereits vor dem Beschluss ihre Büros geräumt. Darunter fanden sich Veteranen wie der Labour-Mandatar Richard Corbett, der seit 1996 sein Land in Brüssel vertrat, aber auch Neulinge, die erst nach den EU-Wahlen im Mai eingezogen waren. Zum Farewell stimmten die Abgeordneten das alte Lied "Auld Lang Syne" an. Es gilt als traditionelle Abschiedsweise.

Auszug mit dem Dudelsack

"Nehmt Abschied, Brüder!", wie die deutsche Bezeichnung lautet, wird traditionell zum Ende eines alten Jahres gesungen. Hier galt es dem Ende von 47 Jahren britischer Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Die Abgeordneten der schottischen Nationalpartei, die zu den Grünen gehörten, ließen sich von einem Dudelsackpfeifer ins Freie begleiten. Zu den Klängen der Europahymne "Ode an die Freude", auch wenn vielen zum Heulen war.

Nur Brexit-Cheerleader Nigel Farage von der britischen Brexit-Partei und seine Truppe sahen einen "Traum vollendet", wie der Parteichef meinte. Und da gehe es mitnichten gegen Europa, betonte eine Kollegin. Vielmehr sei mit dem Brexit endlich der Wille des britischen Volkes geachtet worden, der so viele Jahrzehnte lang unterdrückt worden sei.

Farage meinte, er kenne niemanden, der sich wegen des Brexits Sorgen mache. Es sei nur der erste Stein, der aus der Mauer des europäischen Projektes herausgelöst werde. Guy Verhofstadt, Brexit-Berichterstatter im Parlament, erinnerte daran, dass die Briten in zwei Weltkriegen "ihr Blut vergossen haben, um Europa zu befreien". Er dankte einer "großartigen Nation".

Selbstkritisch an die Adresse der EU meinte er: "Der Brexit hat nicht vor dreieinhalb Jahren begonnen, sondern vor langer Zeit, als wir damit angefangen hatten, dem Vereinigten Königreich Ausnahmen zu gewähren." Das habe die Europäische Union ineffizient gemacht: "Der Brexit ist auch auf das Versagen der Union zurückzuführen."

Vorerst ändert sich nichts

Ändern wird sich freilich vorerst nichts. Großbritannien wird zwar weder Sitz noch Stimme in der EU haben, bis Jahresende aber trotzdem alle Regeln und Vorschriften einhalten. Bis 1. Jänner 2021 wollen Brüssel und London einen umfassenden Handelsvertrag abschließen, um die künftigen Beziehungen zu klären.

Leicht wird das nicht. Der britische Premierminister Boris Johnson will wie seine Vorgängerin Theresa May nur die Rosinen aus dem Kuchen: freien Marktzugang, aber keine Verpflichtungen, EU-Standards einzuhalten. Aus Brüsseler Sicht ist das ein Ding der Unmöglichkeit.

Im Parlament mischte sich aber Zuversicht in all die Wehmut. Oft war zu hören, dass Großbritannien zwar auf lange Zeit, aber nicht auf ewig Europa den Rücken kehre. "Wir werden euch immer lieben und wir werden nie weit weg sein", versprach Kommissionschefin Ursula von der Leyen.