Von einem Tag auf den anderen sich mitten im Krieg zu befinden – dieser Albtraum ist für die 36-jährige Ukrainerin Anna Kolomiitseva Wirklichkeit geworden. In Charkiw geboren, studierte sie an der Nationalen Universität Charkiw Germanistik und arbeitete als Stadtführerin sowie als Dolmetscherin. Derzeit harrt sie in der umkämpften ostukrainischen Stadt aus und berichtet über ihre Lage.