Frauen unter der Schreckensherrschaft der Taliban: "Ich warte bis sie kommen"

Verschwunden die westliche Mode auf den Straßen, so gut wie verschwunden auch die Frauen. Stattdessen dominieren Männer in den traditionellen langen Hemden und unförmigen Hosen das Straßenbild von Kabul, im staatlichen TV laufen islamische Sendungen oder Verlautbarungen des Leiters des Taliban-Medienkanals "Stimme der Scharia". Die vergangenen zwei Jahrzehnte sind wie ausgelöscht, die hart erkämpften Frauenrechte scheinen in weite Ferne gerückt. Die Menschen in der afghanischen Hauptstadt versuchen sich nun an einer neuen Normalität.

Mit der Rückkehr der radikalislamischen Miliz hat sich in Kabul das Straßenbild über Nacht radikal gewandelt. Zwar geben sich die neuen Machthaber gemäßigt, verkünden eine Generalamnestie für Beamte der bisherigen Regierung und versprechen Frauen mehr Rechte als zu den Zeiten ihrer früheren Herrschaft von 1996 bis 2001. Doch viele Einwohner glauben den Versprechungen nicht - und kehren deshalb schon zu den Alltagsregeln der einstigen Taliban-Schreckensherrschaft zurück.

Lachen für Frauen verboten

Die Taliban-Herrschaft basierte auf einer extrem rigiden Auslegung der Scharia, des islamischen Rechts. Musik, Tanz, Fernsehen und andere beliebte Freizeitaktivitäten wie das Steigenlassen von Drachen waren verboten. Mädchenschulen wurden geschlossen, Frauen durften keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Sie mussten zudem die Ganzkörperbedeckung Burka tragen und durften nur mehr in Begleitung eines männlichen Familienmitglieds das Haus verlassen. In der Öffentlichkeit war für sie lautes Sprechen oder Lachen verboten. Das Fotografieren und Filmen von Frauen war untersagt.

"Wir haben unsere Bücher unter unseren Schals versteckt", erzählte die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai. "Bewaffnete Taliban standen überall und sagten Frauen, sie dürften nicht arbeiten, sie dürften nicht einkaufen und Mädchen dürften nicht zur Schule gehen."

Die Einhaltung der Vorschriften wurde von einer Religionspolizei überwacht. Beispielsweise verprügelte die Sittenpolizei diejenigen auf offener Straße, die gegen die von ihnen ernannten Regeln verstießen. Andere Strafen bei Gesetzesverstößen waren oft besonders grausig. So wurden Frauen, die des Ehebruchs bezichtigt waren, zu Tode gesteinigt. Dieben wurde die Hand abgehackt, es gab öffentliche Auspeitschungen.

Video: Politik-Wissenschaftler und Afghanistan-Experten Thomas Schmidinger analysiert die Situation in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban.

Systematische Unterdrückung von Frauen

Laut Berichten von afghanischen Frauenaktivistinnen und Menschenrechtsorganisationen häufen sich nun die systematische Unterdrückung von Frauen und Menschenrechtsverletzungen durch die Taliban in den von ihnen kontrollierten Gebieten.

Die Taliban wollen eine sehr strikte Auslegung des islamischen Rechts durchsetzen. Dies bedeutet eine umfassende brutale Unterdrückung aller Lebensbereiche und stellt somit eine massive Gefahr für die afghanische Bevölkerung, insbesondere für Frauen, dar.

Kaufleute in der Hauptstadt Kabuls begannen am Wochenende bereits, Plakate, die unverschleierte Frauen zeigten, zu übermalen oder gar aus ihren Schaufenstern zu entfernen. Denn unter der Herrschaft der Taliban ist das Zeigen unverschleierter Frauen strengstens Verboten.

Plakate von unverschleierten Frauen wurden bereits übermalt. Bild: APA/AFP

In den Städten, die von Taliban-Aufständischen überrannt wurden, verlieren Frauen bereits ihre Arbeitsplätze. Vor dem Eingang zur Grünen Zone, in der die meisten Botschaften und internationalen Organisationen untergebracht sind, demonstrieren ein paar Frauen für ihr Recht, dort wieder als Köchinnen oder Reinigungskräfte arbeiten zu dürfen. Ein Lastwagen mit Taliban-Kämpfern fährt vor, vergeblich versuchen diese, die Frauen zu verscheuchen - sie weichen erst auf Bitten von Zivilisten.

Taliban-Sprecher Suhail Shahin hat am Montagabend versichert, dass Frauen in Zukunft nichts zu fürchten hätten. "Ihr Recht auf Bildung ist ebenfalls geschützt", beteuert er. Berichte aus den Provinzen, in denen die radikalislamischen Kämpfer schon länger die Kontrolle übernommen hatten, zeichnen allerdings ein anderes Bild. In den von den Taliban kontrollierten Gebieten wurden bereits Frauen-Universitäten geschlossen. Außerdem sollen Frauen verschleppt und versklavt worden sein.

Berichten auf Twitter zufolge äußerte sich die erste afghanische Bürgermeisterin, Zarifa Ghafari, zu der prekären Lage: „Ich warte hier, bis sie kommen. Es ist niemand hier, der mir oder meiner Familie helfen kann. Sie kommen wegen Leuten wie mir, um mich zu töten.“