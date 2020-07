"Ich verliere nicht", sagt Trump

Wenige Monate vor den Wahlen sieht es für US-Präsident Donald Trump nicht gut aus. In einem Interview mit seinem Haussender Fox deutete er nun an, eine mögliche Wahlniederlage nicht anzuerkennen. "Ich verliere nicht", sagte er.

Auf die Frage, ob er einen Ausgang der Wahl zugunsten seines Herausforderers akzeptieren würde, antwortete der US-Präsident: "Das muss ich sehen. Ich werde jetzt nicht einfach Ja sagen." Und fügte hinzu: "Ich werde es Ihnen sagen, wenn die Zeit gekommen ist." Bereits in der Vergangenheit wurde darüber spekuliert, was passieren würde, sollte Trump die Wahl verlieren, sich aber weigern, das Weiße Haus zu verlassen. Sein Anwalt Michael Cohen deutet Schlimmes an: "Meine Arbeit für Herrn Trump lässt mich fürchten, dass, sollte er verlieren, es niemals eine friedliche Machtübergabe geben wird."

