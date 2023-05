"Ich schwöre, ich bin unschuldig"

Sie hatten an den seit Herbst letzten Jahres andauernden Protesten gegen das Mullah-Regime in Teheran teilgenommen, welche durch den Tod der kurdischen Kopftuchgegnerin Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam ausgelöst wurden. Nach Angaben der iranischen Justiz wurden die drei Männer wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem Schusswechsel in der Millionenstadt Isfahan verurteilt. Dabei waren drei Angehörige der iranischen Sicherheitskräfte getötet wurden.

Den drei Angeklagten wurde "Kriegsführung gegen Gott und seinen Propheten" vorgeworfen. Nach dem Strafgesetzbuch der Islamischen Republik ist dieser Straftatbestand eines der schwersten Verbrechen überhaupt und zieht fast immer die Todesstrafe durch Erhängen nach sich. Laut Amnesty International sollen die Geständnisse unter Folter erzwungen worden sein. So hätten die Vernehmungsbeamten den Angeklagten Madschid Kasemi kopfüber aufgehängt und gedroht, seinen Bruder zu töten. In einer aus dem Gefängnis herausgeschmuggelten Audiobotschaft sagte er: "Ich schwöre bei Gott, ich bin unschuldig."

Autor Michael Wrase Michael Wrase