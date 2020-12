"Ich fühle mich betrogen": Fischer kritisieren Johnson

Nach der Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen Brüssel und London kritisieren die britischen Fischer Premierminister Boris Johnson heftig: "Johnson hat uns die Rechte an allen Fischen versprochen, die in unserer exklusiven Wirtschaftszone schwimmen, aber wir haben nur einen Bruchteil davon erhalten", sagte der Chef des nationalen Verbunds der Fischereiorganisationen (NFFO), Andrew Locker, dem Sender BBC Radio 4 am Montag.

"Ich bin wütend, enttäuscht, und ich fühle mich betrogen." Johnson habe versprochen, dass es keinem Fischer schlechter gehen werde. Aber nun gebe es "eine beträchtliche Anzahl", denen es deutlich schlechter gehe als vor dem Brexit-Deal.

Als Großbritannien noch EU-Mitglied war, hätten die Fischer mit der Union handeln können: "Wir haben Dinge, die wir nicht gebraucht haben, gegen Fisch getauscht, den sie nicht gebraucht haben. Und das hat uns ermöglicht, einen Jahresplan aufzustellen", sagte Locker. Nun müssten die Fischer schwer kämpfen, um ihre Existenz zu erhalten.

Die Fischerei war bis zuletzt einer der härtesten Streitpunkte gewesen. Vereinbart wurde, dass die EU in einer Übergangsphase von fünfeinhalb Jahren schrittweise auf 25 Prozent ihrer bisherigen Fangquote in britischen Gewässern verzichtet, gemessen am Wert des Fischs. Sollte London den Zugang später weiter beschneiden, könnte Brüssel mit Zöllen antworten. Beobachter werteten dies als großes Zugeständnis Londons.

Grünes Licht der EU-27

Unterdessen hat die Europäische Union die vorläufige Anwendung des Handelspakts ab 1. Jänner auf den Weg gebracht. Die Botschafter der 27 verbliebenen Mitgliedstaaten stimmten dem Vorschlag zu und initiierten eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren, die heute, Dienstag, abgeschlossen sein soll. Dies teilte ein Sprecher der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit.

Vertrag gilt nur vorläufig

Das mühsam ausgehandelte Handels- und Partnerschaftsabkommen soll die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Insel und dem Kontinent ab Jänner 2021 regeln. Wichtigster Punkt ist, Zölle zu vermeiden und möglichst reibungslosen Handel zu sichern. Der Vertrag umfasst aber auch den Fischfang sowie die Zusammenarbeit bei Energie, Transport, Justiz und Polizei.

Die vorläufige Anwendung des Vertrags ist nötig, weil für eine Ratifizierung durch das EU-Parlament vor Jahresende die Zeit fehlt. Mit dem Jahreswechsel läuft allerdings die Übergangsfrist nach dem britischen EU-Austritt vom Jänner 2020 ab, und Großbritannien scheidet auch aus Binnenmarkt und Zollunion aus. Auf britischer Seite soll das Unterhaus morgen, Mittwoch, dem Vertrag zustimmen. Ein Ja gilt dabei als sicher.