"Ich erwarte eine echte Reform und einen Neustart der Europäischen Union"

Die Spannung ist groß, wenn am heutigen Mittwoch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor das EU-Parlament in Straßburg tritt und ihre – in dieser Legislaturperiode – letzte Rede zur Lage der Europäischen Union hält. „Wir erwarten eine Vision und die Verpflichtung, so viele Gesetzgebungsverfahren wie möglich abzuschließen“, sagt Roberta Metsola. Als Präsidentin des Europaparlaments ist die Malteserin Hausherrin in Straßburg.