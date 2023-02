"Ich denke, im Frühjahr sind wir bereit für eine Gegenoffensive"

Der Vizechef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Wadym Skibizkyj, rechnet mit einer Gegenoffensive seiner Armee gegen die russischen Besatzer in diesem Frühling. "Ich denke, im Frühjahr sind wir bereit dafür", sagte Skibizkyj den Zeitungen der deutschen Funke Mediengruppe. Der genaue Zeitpunkt hänge aber von mehreren Faktoren ab – etwa von der Lieferung westlicher Waffen, die für das angegriffene Land sehr wichtig sind.

Skibizkyj betonte, das Ziel der Ukraine sei die Befreiung ihres gesamten Staatsgebiets – inklusive der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. "Wir hören erst dann auf, wenn wir unser Land in den Grenzen von 1991 zurückhaben. Das ist unsere Botschaft an Russland und die internationale Gemeinschaft."

ZIB 1: Ukraine: Geheimdienste immer wichtiger

Keine Waffen aus China

Er sagte demnach weiters: "Es ist eines unserer strategischen militärischen Ziele, dass wir versuchen, einen Keil in die russische Front im Süden zu treiben – zwischen der Krim und dem russischen Festland." Der Geheimdienstler schloss auch Schläge gegen Waffenlager in grenznahen russischen Gebieten nicht aus: "Es ist möglich, dass wir auch Waffendepots oder Militärgerät auf russischem Territorium zerstören, etwa rund um die Stadt Belgorod. Von dort werden Angriffe auf die Ukraine durchgeführt. Das ist etwa eine Bedrohung für Charkiw." Russland verfügt nach Einschätzung des ukrainischen Militärgeheimdienstes derzeit über keine Waffen aus China. "Nach unseren Informationen hat Russland derzeit keine Waffen und Munition aus China", sagte Skibizkyj. Russland verhandle "seit langer Zeit mit vielen Ländern über Waffenlieferungen", so mit China, dem Iran, Nordkorea oder ehemaligen Sowjetrepubliken, fügte er hinzu.

US-Außenminister Antony Blinken hatte vor einer Woche gesagt, Washington sei "auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen" in Sorge, dass China "die Bereitstellung tödlicher Unterstützung" für Moskau im Ukraine-Krieg erwäge. Peking bestritt daraufhin Pläne für Waffenlieferungen an Russland für den Krieg gegen die Ukraine.

ZIB 1: Christian Wehrschütz (ORF) meldet sich aus Kiew und spricht über die Bedeutung von Geheimdienstinformationen im Ukraine-Krieg.

Russische Schwachstelle

Skibizkyj sagte den Funke-Blättern, eine Schwachstelle Russlands bestehe darin, dass es mit der Produktion von Munition, Artillerie und neuen Waffen – insbesondere von Raketensystemen – nicht nachkomme. In den ersten sechs Monaten des Krieges habe man 60 Prozent der russischen Kampfpanzer und 40 Prozent der gepanzerten Fahrzeuge zerstört.

"Trage momentan keine Anzüge"

Geblümte Tagesdecke und jede Menge Garderobe in Olivgrün: Präsident Wolodymyr Selenskyj hat TV-Journalisten die provisorische Unterkunft gezeigt, in der er nach eigener Aussage seit Kriegsbeginn wohnt. "Hier lebe ich im Wesentlichen", sagt Selenskyj in dem Beitrag von Dmytro Komarow. Die Fenster der Behelfsunterkunft sind mit dicken Gardinen verhängt. Auf dem Einzelbett liegen Kopfkissen und eine geblümte Tagesdecke, zu sehen sind außerdem ein Fernseher, ein Stuhl und ein Schreibtisch.

Selenskyj zeigte dem Kamerateam auch seinen begehbaren Kleiderschrank. An der Stange hängen Jacken in Olivgrün und mit Tarnflecken, darunter stehen Militärstiefel. "Ich trage momentan keine Anzüge." Dann holt er aus der linken Ecke des Schrankes doch noch einen Anzug hervor – in Folie frisch aus der Reinigung. "Dies ist ein Symbol dafür, dass der Krieg bald zu Ende geht und der Sieg kommen wird", sagte Selenskyj und lächelte.

