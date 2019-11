Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist offenbar zunehmend genervt vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Das berichtet jedenfalls die "New York Times". Demnach soll Merkel Macron am Ende des Abendessens im Schloss Bellevue in Berlin anlässlich des 30. Jahrestags zum Fall der Mauer zur Rede gestellt haben.

Sie habe zwar durchaus Verständnis für sein Bedürfnis an "disruptiver Politik", soll sie gesagt haben. "Aber ich bin es leid, ständig die Scherben aufzukehren. Immer und immer wieder muss ich die Tassen zusammenkleben, die Sie zerbrochen haben, nur damit wir wieder beisammensitzen und eine Tasse Tee trinken können."

Stein des Anstoßes dürfte demnach Macrons Wortmeldung zur Nato Ende Oktober gewesen sein. "Was wir derzeit erleben, ist der Hirntod der Nato", sagte Macron der britischen Zeitschrift "The Economist" in einem Interview. Es gebe "keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren Nato-Verbündeten", kritisierte Macron. Merkel konterte offiziell auf einer Pressekonferenz mit Nato-Chef Jens Stoltenberg: "Der französische Präsident hat drastische Worte gewählt. Das ist nicht meine Sicht."

