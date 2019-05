Ibiza-Video: Hebelt neues Gesetz den Quellenschutz aus?

"Ich will Terroristen und Extremisten bekämpfen, keine Journalisten", erklärte er am Freitag. Das Gesetz ist brisant, weil die "Süddeutsche Zeitung" und der "Spiegel" im Fall des Ibiza-Videos auf dem Quellenschutz bestehen. Reporter ohne Grenzen hatte kritisiert, Geheimdienste könnten künftig leichter in die Computer und Smartphones von Journalisten eindringen und verdeckt nach Recherchematerialien suchen.

Seehofers Reform heble das Redaktionsgeheimnis aus. Anders als andere "Berufsgeheimnisträger" wie etwa Priester oder Rechtsanwälte seien Journalisten nämlich nicht vor der nun geplanten Online-Überwachung geschützt. Seehofer will das Gesetz diesbezüglich nachschärfen. "Zur Ausräumung aller Restzweifel wird dieser Punkt im Gesetzgebungsverfahren deutlich gemacht und im Gesetz klargestellt", betonte er. Voraussichtlich werde in der Gesetzesbegründung deutlich gemacht, dass der Verfassungsschutz keine weitergehenden Rechte zum Ausspähen von Journalisten bekommen soll, sagte ein Sprecher. Aus Sicht des Innenministeriums gibt der Wortlaut des Gesetzes dies auch jetzt nicht her.

Möglichkeit zur Online-Durchsuchung

Mit dem Gesetz soll der Verfassungsschutz die Möglichkeit zur Online-Durchsuchung von Computern und Smartphones bekommen. Die Bürger müssten effektiv gegen Terror und elektronische Angriffe fremder Staaten geschützt werden, sagte Seehofer der "Bild" (Samstag). Das erfordere auch Cyberaufklärung. "Der Verfassungsschutz muss in der digitalen Welt ankommen", erklärte er.

Mehrere Berufsgruppen wie Priester, Abgeordnete oder Strafverteidiger werden in dem Gesetzesentwurf von den Überwachungen ausgenommen - Journalisten jedoch nicht. Ihre Daten könnten bei der Überwachung verschlüsselter Kommunikation und bei der verdeckten Online-Durchsuchung leicht aus "Beifang" abgeschöpft werden, hatte Reporter ohne Grenzen kritisiert. Seehofer betonte, der Gesetzentwurf übernehme die Schutzregelung zum Redaktionsgeheimnis aus dem Bundeskriminalamtsgesetz und sei damit auch verfassungsrechtlich auf der sicheren Seite.

"Nicht mit uns"

Im Parlament bekommt der Innenminister dennoch Gegenwind, und zwar auch vom Koalitionspartner: SPD-Fraktionsvizechefin Eva Högl kündigte am Freitag Widerstand gegen die geplante Novelle an. "Das Gesetz wird so auf keinen Fall kommen, jedenfalls nicht mit uns", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle forderte: "Uferlose Staatstrojaner für den Nachrichtendienst sowie Kinder- und Journalistenüberwachung dürfen keine Grundlage für Regierungshandeln werden".

Kuhle forderte das Justizministerium auf, das Papier weiterhin zu stoppen. Justizministerin Katarina Barley (SPD) hatte den Entwurf bereits vor Wochen ohne detaillierte Prüfung an das Innenministerium zurückgeschickt, weil die im Koalitionsvertrag vereinbarte stärkere parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes darin nicht auftauchte.

Die genauen Details zum Verfassungsschutzgesetz:

Was befürchten Reporter deshalb?

Die Organisation Reporter ohne Grenzen und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) sehen das sogenannte Redaktionsgeheimnis in Gefahr. Ohne dass sie eine Straftat begangen haben, könnten Server großer Verlage und Rundfunksender gehackt - und dabei auch die Identitäten von Informanten aufgedeckt werden. Diese müssten also befürchten, dass Journalisten ihre Anonymität nicht mehr schützen können. "Vertrauliche mediale Arbeit wäre in Deutschland nicht mehr möglich, ohne Sorge haben zu müssen, dass staatliche Stellen Erkenntnisse darüber sammeln", kritisiert Reporter ohne Grenzen.

Was bedeutet Redaktionsgeheimnis?

Ein Informant muss sich darauf verlassen können, dass die Informationen, die er einem Journalisten gibt, vertraulich bleiben. Schon 1966 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, zur grundgesetzlich garantierten Pressefreiheit gehöre "auch ein gewisser Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen Presse und privaten Informanten". Eine Informationsquelle könne nur dann ergiebig fließen, "wenn sich der Informant grundsätzlich darauf verlassen kann, dass das Redaktionsgeheimnis gewahrt bleibt". Nach der Strafprozessordnung haben Journalisten ein Zeugnisverweigerungsrecht.

Was könnte man bei Reportern finden?

Reporter tauchen für ihre Recherchen zum Teil tief in kriminelle Milieus ein - etwa, wenn sie über Clans berichten. Auf ihren Festplatten könnte man möglicherweise Kontaktpersonen und deren Telefonnummern finden, vertrauliche Hintergründe, die ihnen jemand unter dem Siegel der Verschwiegenheit verraten hat - oder wie im Fall Österreichs brisante Videos, die den Redaktionen zugespielt wurden.

Was sagt das Ministerium zu den Vorwürfen?

Seehofer selbst reagierte auf Twitter: "Wir bekämpfen Terroristen und Extremisten, keine Journalisten", versicherte er. Sein Ministerium stellte zudem klar, es sei nicht die Absicht, den bestehenden gesetzlichen Schutz von Journalisten einzuschränken. "Wir werden Journalisten und das Redaktionsgeheimnis weiterhin besonders schützen", erklärte das Innenministerium.

Welche Befugnisse haben Behörden heute?

Bei heimlichen Späh-Aktionen deutscher Behörden - wie des Bundeskriminalamts - muss ein Richter bisher abwägen, ob das Interesse der Strafverfolgungsbehörde schwerer wiegt als das Redaktionsgeheimnis. Anders als bei Abgeordneten, Geistlichen und Anwälten (die generell nicht überwacht werden dürfen) gibt es etwa für Journalisten keinen absoluten Schutz. Geheimdienste hingegen stehen nur unter der Kontrolle der geheim tagenden G-10-Kommission. Der Vorsitzende des vierköpfigen Gremiums ist ein ordentlicher Richter. Wenn der Verfassungsschutz derzeit etwa Telefone anzapfen will, muss die unabhängige Kommission zustimmen. So würde es dann auch bei Online-Durchsuchungen sein.

Haben Geheimdienstler schon einmal die Presse ausgehorcht?

Ja. Im Mai 2006 veröffentlichte das deutsche Parlament den sogenannten Spitzelbericht des Bundesnachrichtendienstes (BND). Demnach hatte der Auslandsgeheimdienst vor allem in den 1990ern jahrelang systematisch und rechtswidrig Journalisten im Inland observiert, um interne Informanten zu enttarnen. Im April 2008 wurde zudem bekannt, dass der BND monatelang die E-Mail-Korrespondenz einer "Spiegel"-Redakteurin mit einem afghanischen Politiker aufzeichnete. Derzeit klagen ausländische Reporter vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das BND-Gesetz, wonach der Geheimdienst ihr Telefon und Internet im Ausland auch ohne Verdacht anzapfen dürfe.

Geriet die Presse auch ins Visier anderer Behörden?

Wenn der Staat gegen Journalisten vorgeht, handelt es sich meist um den Verdacht zur Beihilfe zum Geheimnisverrat. So kam es etwa 2005 beim Magazin "Cicero" zu Durchsuchungen, weil ein Redakteur in einem Artikel aus geheimen Unterlagen des Bundeskriminalamts zitiert hatte. Das Bundesverfassungsgericht erachtete die Razzia als rechtswidrig. Die Redaktionsräume des "Spiegel" besetzten die Kriminalbehörden 1962 wegen des Verdachts auf Landesverrat wochenlang. Das Magazin hatte ein Verteidigungskonzept der NATO offengelegt. Die Verfassungsrichter bestätigten zwar die Rechtmäßigkeit der Aktion, betonten aber die Unentbehrlichkeit einer freien Presse für die Demokratie.

Wie geht es mit dem Entwurf weiter?

Der Entwurf steckt schon seit Wochen fest. Das Justizministerium hatte ihn zurückgewiesen, weil die im Koalitionsvertrag vereinbarte stärkere parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes fehlte. Sobald eine Nachfolgerin für die als Europaabgeordnete nach Brüssel wechselnde Justizministerin Katarina Barley (SPD) gefunden ist, soll es neue Gespräche geben.