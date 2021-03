Hongkong: Kein Mandat ohne Sanktus aus Peking

HONGKONG/PEKING. Mit den Demokratiebestrebungen in Hongkong dürfte es endgültig vorbei sein. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping verfügte gestern die Veröffentlichung der Wahlrechtsreform für die Sonderverwaltungszone. Damit erhält Peking die Kontrolle über die Kandidatenauswahl für die Parlamentswahlen in Hongkong und kann bestimmte Kandidatinnen und Kandidaten ausschließen.

Die Änderungen am Wahlsystem seien vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses einhellig bestätigt worden, sagte der einzige Delegierte Hongkongs, Tam Yiu-chung. Der Volkskongress, also Chinas De-facto-Parlament mit seinen knapp 3000 Abgeordneten, hatte die Änderung des Wahlrechts in der Sonderverwaltungszone Mitte März auf den Weg gebracht.

Sie soll sicherstellen, dass die Stadt nur von "Patrioten" geführt wird. Damit verschafft sich Peking die Kontrolle über die Kandidatenauswahl. Unter anderem soll die chinesische Führung Vetorechte erhalten, um bestimmte Kandidaten zu verhindern.

Schwächung der Opposition

Das Wahlrecht zielt auf eine Schwächung der pro-demokratischen Opposition ab – und höhlt das Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" aus. Bei ihrer Übertragung an China 1997 waren der ehemaligen britischen Kronkolonie für 50 Jahre umfassende Autonomierechte zugesagt worden. Gemäß der Formel "Ein Land, zwei Systeme" erhielten die Hongkonger bürgerliche Freiheiten, die in Festland-China nicht gelten, etwa Meinungs- und Pressefreiheit.

Am Gesetzgebungsprozess, der zu der Wahlrechtsänderung führte, war Hongkong nicht beteiligt. Wie schon im Fall des umstrittenen Sicherheitsgesetzes zu Hongkong wurden auch die Wahlrechtsänderungen vollständig in Peking ausgearbeitet.

Mit der Wahlrechtsänderung wächst das Parlament auf 90 Sitze, von denen nur noch 20 durch direkte Wahl besetzt werden. 40 Sitze werden durch das Wahlkomitee bestimmt, das seinerseits um 300 auf 1500 Delegierte vergrößert wird. Die restlichen 30 Sitze werden von den Funktionswahlkreisen vergeben.

Carrie-Lam-Porträt »Seite 4