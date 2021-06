Hongkong: Gedenken untersagt, Aktivistin in Haft

Am 32. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung vom 4. Juni 1989 in Peking musste in China und Hongkong gestern in aller Stille der Opfer des Massakers gedacht werden. Während in der Volksrepublik ohnehin nicht öffentlich an dieses dunkle Kapitel der chinesischen Geschichte erinnert werden darf, hatten die Behörden in Hongkong im zweiten Jahr in Folge die sonst jährliche Kerzenandacht verboten.

Als Grund für das Verbot nannten die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungsregion die Pandemie. Doch vermuten Kritiker politische Motive dahinter. Um Proteste zu unterbinden, wurde zudem die bekannte Demokratie-Aktivistin und Juristin Chow Hang-tung vor ihrem Büro in Hongkong festgenommen. Sie hatte zuvor in einem Interview angedeutet, am Freitag zum Victoria-Park zu gehen, wo die Tiananmen-Mahnwache für gewöhnlich stattfindet.

Chow ist eine der stellvertretenden Vorsitzenden einer Allianz, die jedes Jahr am 4. Juni eine Mahnwache zum Gedenken an die Opfer der brutalen Niederschlagung von 1989 organisiert.

Angesichts von US-Äußerungen zum Tiananmen-Gedenken holte China gestern auch zum verbalen Gegenschlag aus und kritisierte die Menschenrechtslage in den USA. Washington solle sich "in den Spiegel schauen" und "sich ihren eigenen ernsten Menschenrechtsproblemen stellen", sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin. Zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken erklärt, sein Land werde "die Opfer ehren, die vor 32 Jahren getötet wurden". Chinas Armee war in der Nacht zum 4. Juni 1989 mit Panzern gegen Studenten vorgerückt, die auf dem Tiananmen-Platz für mehr Demokratie demonstrierten. Hunderte Menschen wurden dabei getötet.

Neue US-Sanktionen gegen China

US-Präsident Joe Biden hat unterdessen per Durchführungsverordnung US-Unternehmen den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von 59 chinesischen Unternehmen verboten. Wie das US-Präsidialamt mitteilte, gelte die Regelung ab August. Bei den in China ansässigen Unternehmen soll es sich um Firmen handeln, die offenbar in Verbindung zum Verteidigungs- und Überwachungstechnologie-Sektor stehen.