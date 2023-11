Honduras: Rund 10.000 Menschen demonstrierten gegen die Regierung

Tausende Demonstranten gingen in der Hauptstadt von Honduras auf die Straße.

Der Protest der Opposition hatte sich entzündet, nachdem die Regierungspartei am 1. November einen neuen Interims-Generalstaatsanwalt gewählt hatte, ohne eine Abstimmung im Kongress abzuhalten. Nach Angaben eines Reuters-Augenzeugen demonstrierten rund 10.000 Menschen ohne Zwischenfall.

Die Demonstranten sind wütend über den Versuch einer, wie sie sagen, verfassungswidrigen Machtübernahme. "Wir sind hier, um die Demokratie zu verteidigen, denn wir wollen in Honduras keine Diktatur wie in Kuba, Venezuela und Nicaragua, zu der uns die linke Regierung von Präsidentin Xiomara Castro führen will", sagte David Chávez, Vorsitzender der rechtsgerichteten Nationalen Partei.

