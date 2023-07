Holpriger Tango mit den Südamerikanern in Brüssel

Auf Josep Borrell ist Verlass. Der Außenbeauftragte der EU versucht auch dann die Welt zu erklären, wenn sie kompliziert ist. Und äußerst kompliziert stellte sie sich auf dem Gipfel dar, den die Europäische Union am Montag und Dienstag gemeinsam mit den lateinamerikanischen Staaten in Brüssel abhielt. Es spießte sich beim Mercosur-Abkommen, das Kommissionschefin Ursula von der Leyen endlich flottbekommen will.