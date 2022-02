Höhere Radioaktivität in Tschernobyl

Russland will nach Angaben seines Verteidigungsministeriums Fallschirmjäger nach Tschernobyl entsenden, um die Ruine des Atomkraftwerks abzusichern. Die Radioaktivität auf dem Gelände bewege sich im normalen Bereich, behauptete ein Sprecher am Freitag in Moskau. Der ukrainischen Atombehörde zufolge hat jedoch die radioaktive Strahlung messbar zugenommen. Dies liege an den Bewegungen schwerer Militärfahrzeuge in dem Gebiet, durch die radioaktiver Staub aufgewirbelt worden sei, hieß es. Die Strahlungswerte sind nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nicht gefährlich. Es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Russische Truppen hatten das Gebiet nach ukrainischen Angaben nach heftigen Gefechten am Donnerstag eingenommen. Laut Militärexperten spielt Tschernobyl eine wichtige Rolle beim Vormarsch russischer Truppen aus Belarus auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. "Es ist der kürzeste Weg von A nach B", sagte James Acton von der "Carnegie Stiftung für Internationalen Frieden". Eine Einnahme Tschernobyls sei für sich genommen militärisch nicht entscheidend, aber sie erleichtere den Marsch russischer Truppen auf Kiew, sagte auch Jack Keane, ehemaliger General der US-Armee.

Tschernobyl liegt rund 107 Kilometer von Kiew entfernt.