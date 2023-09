Höchstgericht stärkt Rechte indigener Einwohner

Der Oberste Gerichtshof in Brasilien stellt sich hinter die Rechte indigener Einwohner: Ein gegen die Interessen indigener Gemeinschaften im Amazonasgebiet gerichtetes geplantes Landgesetz wurde am Donnerstag für verfassungswidrig erklärt. Die Entscheidung wurde von den Indigenen gefeiert.

Das Gesetz sah die sogenannte "Stichtagsregelung" vor, wonach nur solches Land als Schutzgebiet ausgewiesen werden kann, das am Tag der Verkündung der Verfassung am 5. Oktober 1988 von indigenen Völkern bewohnt wurde. Nach dem umstrittenen Gesetz hätten indigene Gemeinschaften nur noch Land beanspruchen können, wenn sie beweisen können, dass sie bereits vor Inkrafttreten der brasilianischen Verfassung im Jahr 1988 dort gelebt haben. Indigene Gruppen hatten argumentiert, dass eine solche Vorgabe ihre Rechte verletze, da viele ihrer Vorfahren unter anderem während der Militärdiktatur in den Jahren 1964 bis 1985 von ihrem angestammten Land vertrieben worden seien.

Mit neun zu zwei Stimmen votierten die Richter gegen die Verfassungsänderung, die von der Agrarlobby initiiert worden war.

"Unbezahlbare Schuld"

Richterin Cármen Lúcia verwies vor ihrer Stimmabgabe auf die "unbezahlbare Schuld" der brasilianischen Gesellschaft gegenüber den indigenen Völkern und stellte fest, dass "es keinen Rückschritt bei den anerkannten Rechten geben darf". Ihr Richterkollege Luiz Fux betonte: "Diese Ländereien müssen unter dem Schutz des Staates stehen."

Zahlreiche Indigene feierten die Entscheidung, die im Fernsehen zu sehen war, vor dem Gerichtsgebäude. "Ich bin erleichtert, dass wir unser Land zurückbekommen. Wir haben viel durchgemacht, ich kann nicht beschreiben, was ich fühle", sagte Jaciara Priprá vom Volk der Xokleng.

In der kommenden Woche wollen die Richter darüber verhandeln, was das für die mindestens 226 Fälle bedeutet, in denen Privatpersonen oder Unternehmen indigenes Land nach nun geltendem Recht illegal erworben haben. Trotz der jetzigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs könnte den Landbesitzern eine Entschädigung zustehen, sollten sie ihr Eigentum zurückgeben müssen. Experten sehen die Schutzgebiete als Bollwerk gegen die Abholzung des Amazonas-Regenwalds.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper