Hitze und Dürre prägten den Sommer 2022

2022 war das Jahr der Rekorde in Europa: Hohe Temperaturen, Trockenheit und Gletscherschwund prägten das Vorjahr. Das geht aus dem Bericht des europäischen Klima-Beobachtungsdiensts Copernicus hervor, der gestern veröffentlicht wurde.

Die Durchschnittstemperaturen in Europa sind bereits um 2,2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter gestiegen. Das ist fast doppelt so schnell wie der globale Anstieg. Das gesamte vergangene Jahr war demnach das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. In dem von weit verbreiteter Dürre und Hitze geprägten Vorjahr hätten zudem zwei Drittel der europäischen Flüsse unterdurchschnittliche Pegelstände aufgewiesen und die Alpengletscher fünf Kubikkilometer Eis verloren.

Für 2023 deutet sich nach Angaben von C3S-Vizedirektorin Samantha Burgess zumindest für Teile des Kontinents erneut eine schwierige Lage ab. Die Böden in Südeuropa seien weiterhin "unglaublich" trocken. Dies werde Folgen haben, falls es im Frühjahr nicht "bedeutenden Niederschlag" gebe.

Die anhaltende Trockenheit wirke sich bereits jetzt in der Vegetationsperiode aus. Sinkende Ernteerträge seien daher "wahrscheinlich".

