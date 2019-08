"Historischer Tag": Burka-Verbot in den Niederlanden

Nach einer 14 Jahre lang geführten heftigen Debatte trat das Gesetz über das "Verbot auf gesichtsbedeckende Kleidung" gestern in Kraft. Rechtspopulist Geert Wilders sprach von einem "historischen Tag. Das ist die erste Anti-Islam-Maßnahme." In den Niederlanden mit 17 Millionen Einwohnern gibt es rund 150 Frauen, die regelmäßig eine Burka oder einen Nikab tragen. Zusätzlich soll es rund 250 geben, die ab und zu ihr Gesicht bedecken. Das Innenministerium will nach drei Jahren überprüfen, wie wirksam die Maßnahme ist.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.