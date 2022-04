Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine im Live-Blog Die TV-Kriegsbilder aus der Ukraine findet Grace "schrecklich". Wie es die Pensionistin auch schmerzt, Mütter und Kinder auf der Flucht zu sehen. Dass dies etwas mit dem Preisschock an der Tankstelle zu tun haben soll, wenn sie ihren "Lexus"-SUV auffüllt, glaubt sie allerdings nicht. "Biden ruiniert unser Land", beschwert sich die wohlhabende Republikanerin, die an der Küste in South Carolina lebt. Nicht nur im konservativen Süden denken