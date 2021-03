Mit seiner ersten Auslandsreise seit 15 Monaten schreibt Papst Franziskus in dieser Woche Geschichte: Als erstes Oberhaupt der Katholiken kommt er vom 5. bis 8. März in den Irak. Franziskus besucht die kleine christliche Minderheit in einem Land, das jahrelang von Islamisten terrorisiert wurde, nach wie vor von Anschlägen erschüttert wird und das wegen der Corona-Pandemie unter einem strikten Lockdown steht.