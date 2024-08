Hisbollah und Iran wollen Israel "psychologisch" unter Druck setzen

Am Flughafen in Beirut warten viele Menschen auf die Ausreise aus dem bedrohten Land.

Fast ein halbes Jahr hatte die israelische Luftwaffe darauf verzichtet, über Beirut und seinen von der Hisbollah kontrollierten südlichen Vorstädten die Schallmauer zu durchbrechen. Am Dienstagabend war es dann wieder so weit: Zeitgleich mit dem Beginn einer Rede von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah klirrten in der libanesischen Hauptstadt die Fenster. Die Druckwellen waren deutlich zu spüren.