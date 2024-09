Hisbollah-Führer Nasrallah ist tot: Was heißt das für den Konflikt in Nahost?

Mit einem Luftangriff hat die israelische Armee am Freitagabend Hassan Nasrallah, den langjährigen Anführer der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon, getötet. Während sein Verbleib am Freitag noch unklar war, kam am Samstag die Bestätigung vom Tod des 64-Jährigen. Was heißt das für die weitere Entwicklung im Nahen Osten? Fünf Fragen und Antworten.