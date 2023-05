Hiroshima: Die G7-Staaten warnten Putin vor einer Atomkatastrophe

Es war ein Gipfel an einem symbolträchtigen Ort, und er dauerte mit drei vollen Tagen ungewöhnlich lange. Selten gab es so viele bilateralen Gespräche. Wurde sonst bis zur letzten Minute um das Kommuniqué gerungen, zeigten sich die sieben großen Industrienationen (G7) einig wie selten.

Die Staats- und Regierungschefs der USA, Kanadas, Japans, Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und Italiens (die EU hat Beobachterstatus, Anm.) gedachten in Hiroshima gemeinsam der mehr als 300.000 Kriegsopfer des ersten Atombombenabwurfs der Menschheitsgeschichte am 6. August 1945. Erstmals verpflichteten sich die Staaten dabei zur atomaren Abrüstung. Zudem warnten sie Russlands Präsident Wladimir Putin vor einer Atomkatastrophe.

Beherrschendes Thema war der Krieg in der Ukraine. Unter großer Geheimhaltung war der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj als Gast angereist, er bestimmte eineinhalb Tage das Gipfelgeschehen. Die G7-Staaten sicherten der Ukraine ihre Hilfe so lange zu, "wie dies nötig ist". Gemeinsam verpflichteten sie sich, die "diplomatische, finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung für die Ukraine zu verstärken". Auch die Kosten für Russland und seine Unterstützer sollen erhöht werden, China wurde aufgefordert, "Druck auf Russland auszuüben".

Dutzende F-16-Kampfjets?

US-Präsident Joe Biden gab seinen Partnern grünes Licht, Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine zu liefern. Zunächst werden ukrainische Piloten ausgebildet. Wann und wie viele F-16-Flieger dann geliefert werden, ist unklar. Die Ukraine rechnet jedenfalls mit Dutzenden Maschinen. "Die Flugzeuge werden nicht stückweise übergeben, sondern in Einheiten. Eine Lufteinheit ist mindestens ein Geschwader, in unserem Fall sind es derzeit mehr als zwölf Flugzeuge, bei unseren westlichen Partnern bis zu 18 Flugzeuge", sagte gestern der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Ihnat.

Der britische Premierminister Rishi Sunak kündigte an, sein Land werde im Sommer mit der Ausbildung ukrainischer Kampfpiloten beginnen. Großbritannien verfügt übrigens ebenso wenig wie Deutschland über F-16-Kampfjets. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz rechnete nicht mit einer baldigen Lieferung. "Das, was mit der Ausbildung von Piloten verbunden ist, ist ja ein längerfristiges Projekt", sagte er am Sonntag am Rande des Gipfels. Scholz zeigte weiterhin keine Bereitschaft für eine Beteiligung Deutschlands an der Jet-Koalition.

Die G7-Staaten beschlossen unter anderem auch eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland: Diamantenexporte aus Russland sollen beschränkt werden. Die USA kündigten weitere Sanktionen gegen russische Firmen, Personen und Organisationen an. Großbritannien will russische Ausfuhren von Kupfer, Nickel und Aluminium beschränken.

China reagierte scharf

Gegenüber China lautete die Devise nicht Abkopplung, sondern Risikoverminderung. Investitionen in der Volksrepublik sollen vorher besser geprüft werden, um heikle Technologien zu schützen und Gefahren für die nationale Sicherheit auszuschließen.

China reagierte ungewöhnlich scharf: "Die G7-Gruppe ignoriert die ernsten Bedenken Chinas und besteht darauf, Angelegenheiten im Zusammenhang mit China zu manipulieren, China zu verleumden und anzugreifen und sich grob in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen", sagte ein Außenamtssprecher in Peking.

