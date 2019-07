Hinter Trumps Attacken steckt ein klares Kalkül

Donald Trump verfolgt mit seinen fortgesetzten rassistischen Attacken ein klares Kalkül: Der Präsident will damit seine Wiederwahl 2020 sichern.

Selbst FOX-Moderator Chris Wallace kommt nicht darum herum, "ein klares Muster" hinter den fortgesetzten Angriffen Trumps auf nicht-weiße Politiker und deren Wahlkreise zu erkennen. Dafür nimmt er die Zuschauer mit auf eine kleine Erinnerungsreise. Diese führt zurück zu den Aussagen des Präsidenten über den Wahlkreis des schwarzen Bürgerrechtlers John Lewis, geht weiter über den Geburtsort Somalia der ersten muslimischen Abgeordneten Ilhan Omar und hat nun den Heimatdistrikt des schwarzen Kongressführers Elijah Cummings in der Hafenmetropole Baltimore erreicht.

Wallace hält es für keinen Zufall, dass Trump in unterschiedlichen Versionen das Wort "verseucht" gebraucht, um die Wirkstätten seiner Gegner zu beschreiben. "Das klingt wie Ungeziefer, unmenschlich." Analysten haben in den vergangenen beiden Tagen 19 einzelne Tweets Trumps gezählt, die Cummings, der eine führende Rolle bei den Ermittlungen des Repräsentantenhauses spielt, direkt oder indirekt über seinen Wahlkreis angreifen. Mit derselben Intensität hatte sich der Präsident zuvor auf das liberale Quartett der vier nicht-weißen Frauen alias "The Squad" eingeschossen. "Ich habe nie zuvor eine solche Art von Verhalten erlebt", sagt der Ex-Gouverneur von Ohio, der Republikaner John Kasich. "Und ich habe nie so viele dazu schweigen gesehen."

Trumps Strategie besteht darin, durch gezielte Provokationen für Wirbel zu sorgen. Er weiß, dass genügend seiner Gegner die Köder schlucken werden, die er mit seinen Tweets immer wieder auslegt. Die Medien bauen ihm dann voraussagbar eine Bühne auf, die Trump effektiv nutzt, um rassistische Vorurteile weiter zu schüren.

Der Präsident setzt darauf, mit dem Appell an die niedersten Instinkte ein paar Prozent an bisherigen Nicht-Wählern dazu zu motivieren, ihre Stimme abzugeben. Wahlstrategen weisen darauf hin, dass in einem Land, in dem gut die Hälfte der Bevölkerung nicht wählen geht, eine solche Strategie aufgehen könne.

Die Ängste der weißen Männer

Zumal der demografische Wandel in den USA reale Ängste bei Teilen der weißen Amerikaner auslöst, die ihre Privilegien in der Gesellschaft bedroht sehen. 2045 werden Weiße in der Minderheit sein. Da weiße Männer zusätzlich ihre Rolle durch Frauen in Frage gestellt sehen, gelten diese besonders empfänglich für den Chauvinisten im Weißen Haus.

Das jüngste Ziel der Angriffe Trumps, der schwarze Bürgerrechtler Al Sharpton, glaubt, die Strategie könnte als Bumerang zurückkommen. "Jedes Mal, wenn er uns angreift, stärkt er die Koalition derer, die ihn loswerden wollen." Ein Indiz dafür könnte die Reaktion in den Medien sein. Unter #WeAreBaltimore teilen tausende empörte Bürger der Hafenmetropole über Twitter positive Erfahrungsberichte über Baltimore. (spang)

