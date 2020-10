Die Corona-Infektionszahlen in Tschechien steigen rapide. Die Armee hat mit dem Aufbau eines Feldlazaretts in Prag begonnen, weil die Spitäler am Rande der Überlastung sind. Auf der Suche nach Intensivbetten klopft die tschechische Regierung auch bei Nachbarländern an. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat schon angekündigt, „der tschechischen Bitte“, Intensivpatienten aus dem Nachbarland aufzunehmen, „natürlich nachzukommen“.