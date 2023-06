Hilfe für Westberlin: Vor 75 Jahren begann die Berliner Luftbrücke

Rund zwei Millionen Tonnen an Lebensmitteln wurden abgeworfen.

Dem "lieben Schokoladenflieger" schrieb der kleine Wolfgang mit einem wichtigen Anliegen. "Ach sei doch so gut und schreibe mir, wo du immer deine Schokolade abwirfst", bat der Fünfjährige den US-Piloten Gail Halvorsen 1948 auf einer Postkarte. "Ich suche mit meinem Schwesterchen immer, habe aber noch nie welche gefunden."

Die Karte im Bestand des Berliner Alliiertenmuseums zeigt viel über ein Schlüsseldatum im Kalten Krieg. Die Berliner Luftbrücke, die am 26. Juni 1948 begann, war der erster Höhepunkt der jahrzehntelangen Ost-West-Konfrontation, sie half zwei Millionen Menschen in Westberlin beim Überleben. Nur drei Jahre nach der deutschen Kapitulation 1945 entschloss sich Washington gemeinsam mit den Verbündeten Großbritannien und Frankreich zu dem logistischen Kraftakt, um ihren Außenposten Westberlin zu sichern und der Sowjetunion die Stirn zu bieten.

Die seit Ende des Zweiten Weltkriegs bestehenden Besatzungszonen der drei Westmächte Frankreich, Großbritannien und USA führten mit einer Währungsreform im Sommer 1948 die D-Mark ein. Die eigene Währung signalisierte, dass das aufgeteilte Deutschland auseinanderdriftete. Die UdSSR sah die Gelegenheit zur Übernahme der von den Westmächten kontrollierten Sektoren Berlins, die als Insel mitten in der sowjetischen Besatzungszone lagen. Stalin kappte sämtliche Landwege und setzte darauf, dass die Westmächte ihren abseits gelegenen Außenposten aufgeben würden. Bis Mai 1949 flogen Frankreich, Großbritannien und die Vereinten Nationen Westberlin 277.000 Mal an und brachten rund zwei Millionen Tonnen an lebenswichtigen Gütern. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die einstigen Kriegsverbündeten USA und Sowjetunion längst entfremdet. Der britische Ex-Premierminister Winston Churchill prägte 1946 den Begriff vom "Eisernen Vorhang". Die Luftbrücke war eine humanitäre Leistung, aber auch ein geopolitischer Schachzug.

Den Berlinern signalisierte sie, "dass wir uns auf eine gewisse Festigkeit der Amerikaner verlassen können", sagte der spätere Regierende Bürgermeister Klaus Schütz. Care-Pakete und Rosinenbomber, all das wurde zum Mythos. Die westdeutsche Sicht auf die einstigen Kriegsgegner sollte sich damit fundamental verändern.

