"Heute geben wir Ihnen ein Stück Heimat zurück"

Daniel Evangelakos ist einer von sechs Amerikanern, denen am Mittwoch in New York die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen wurde. Sie alle sind die Nachkommen von Holocaust-Opfern. Als der 28-Jährige die Urkunde beim Festakt in Händen hielt, applaudierte eine am stärksten, Elizabeth Rosenman in der letzten Reihe: seine 89-jährige Großmutter.