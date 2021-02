Herdenimmunität: Briten hängen die EU deutlich ab

Der Wettlauf um die Impfung gegen das Coronavirus beschäftigt auch Analyseunternehmen. Eine Prognose der britischen Firma "Airfinity" lässt nun die EU im Vergleich zu Großbritannien schlecht aussehen. Die Briten haben in ihre Prognose einerseits die vereinbarten Impfstofflieferverträge einfließen lassen und andererseits die neuesten Entwicklungen in Bezug auf die verzögerte Produktion berücksichtigt.

Demnach wird als erstes größeres Land Kanada die sogenannte Herdenimmunität mit 75 Prozent geimpften in der Bevölkerung erreichen. Laut "Airfinity" wird dies am 11. Juni sein. Schon auf Platz zwei folgt Großbritannien am 14. Juli. Die USA sollen die Herdenimmunität ebenfalls noch vor der EU erreichen und zwar am 9. August. Erst im Spätherbst folgen Japan (19. Oktober), die EU (21. Oktober) und Brasilien (22. Oktober).

Zu langsame EU

Noch in diesem Jahr wird laut dem Unternehmen auch Australien die Herdenimmunität erreichen (7. Dezember). Erst 2022 folgen Lateinamerika (25. März) und China (2. Oktober).

Die Probleme der EU wären "größtenteils angebotsbezogen", wird Rasmus Bech Hansen, Geschäftsführer von Airfinity im britischen "Guardian" zitiert. So wie schon öfter kritisiert, wurden die Impfstoffe langsamer zugelassen als etwa in Großbritannien oder den USA, Vorbestellungen später vereinbart und die Bestellmengen erfolgreicher Kandidaten auch noch zu spät aufgestockt. Darüber hinaus habe die EU auch noch "vergleichsweise weniger in frühe Forschung, Design und Produktion investiert, was nun zu Verzögerungen beim Scale-up der Produktion führt", sagt Bech Hansen.

Sollte Brüssel aufgrund dieser Datenlage den Menschen keine Hoffnung machen können, dass die Ausgangssperren im Sommer enden, "dann dürfte sich die Haltung sowohl gegenüber den nationalen Regierungen als auch gegenüber den EU-Institutionen verhärten", befürchtet Bech Hansen sogar massive Ausschreitungen.

