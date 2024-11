Heikler Auswahlprozess für EU-Personal

In Vielfalt geeint: Dieses Motto hat sich die Europäische Union 2000 verpasst. Mit der Einigkeit ist es rasch vorbei, wenn die 27 Mitgliedsstaaten ihre nationalen Interessen durchsetzen wollen. In den Verhandlungen über neue EU-Gesetze treten häufig Konflikte zutage. Der Kampf um Einfluss in der EU dreht sich aber nicht nur um Verordnungen und Richtlinien, sondern auch darum, wer wie viele Landsleute in den Verwaltungsapparaten der Institutionen unterbringt.