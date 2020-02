Heftiges Gezerre um das EU-Budget

Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag wird über den Kompromissvorschlag zum EU-Budget von Ratspräsident Charles Michel debattiert. Dieser gehe "in die richtige Richtung", sagte Österreichs Europaministerin Karoline Edtstadler (VP) am Montag vor einem Treffen mit Ministerkollegen in Brüssel: "Der Druck aus den Nettozahler-Ländern hat offenbar gefruchtet." Es bedürfe jedoch noch einer "substanziellen Diskussion".

Michels Vorschlag sieht Beiträge der Mitgliedsländer in Höhe von 1,074 Prozent der Wirtschaftsleistung vor. Das ist deutlich weniger als die von der EU-Kommission geforderten 1,114 Prozent und die vom EU-Parlament verlangten 1,3 Prozent. Nettozahler-Staaten wie Österreich pochen bisher auf 1,0 Prozent. Zuletzt signalisierte Kanzler Sebastian Kurz (VP) aber auch Kompromissbereitschaft. Spanien nannte Michels Vorschlag gestern nicht ausreichend, Deutschland forderte den Fokus auf Zukunftsthemen im Budget.

Kurz und seine Amtskollegen aus den Niederlanden, Dänemark und Schweden betonten gestern, dass man auf den für ihre Länder geltenden Beitragsrabatt bestehe, um "exzessive Ungleichgewichte" zu verhindern. Man sei bereit, mehr zu zahlen, als man zurückbekomme. Jedoch gebe es Grenzen. Österreichs EU-Abgeordnete Othmar Karas (VP), Andreas Schieder (SP) und Monika Vana (Grüne) sprachen sich hingegen für ein Auslaufen dieser Regelung aus. Karas erklärte in Wien, "der Britenrabatt war der Beginn vom Brexit". Rabatte "sind der Beginn der Rosinenpickerei".

Mehr zum Thema lesen Sie im Leitartikel von Sylvia Wörgetter.

