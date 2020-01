Heftiger Schlagabtausch bei den US-Demokraten vor erster Vorwahl

Am 3. Februar, neun Monate vor der Präsidentenwahl, findet im US-Bundesstaat Iowa die erste Vorwahl der oppositionellen Demokraten statt. Beim letzten TV-Duell vor der ersten Vorwahl haben sich Bernie Sanders und Elizabeth Warren auf offener Bühne einen heftigen Schlagabtausch geliefert – über die Siegeschancen einer Frau.

Sanders dementierte Warrens Vorwurf, wonach er ihr bei einem privaten Treffen Ende 2018 gesagt habe, dass eine Frau die Wahl gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump nicht gewinnen könne. "Ich habe das nicht gesagt", betonte Sanders bei der Debatte in Des Moines in Iowa. Warren rückte allerdings nicht von ihrer Darstellung ab.

"Kann eine Frau Donald Trump schlagen? Schaut auf die Männer auf dieser Bühne", sagte Warren kämpferisch. "Sie haben zusammen zehn Wahlen verloren. Die einzigen Menschen auf dieser Bühne, die jede einzelne Wahl, an der sie teilnahmen, gewonnen haben, sind die Frauen: Amy und ich." Warren verwies dabei auf die Senatorin aus Minnesota, Amy Klobuchar, die ebenfalls an der TV-Debatte teilnahm.

Unversöhnliches Ende

Im TV-Sender CNN, der das Duell gemeinsam mit der Zeitung "Des Moines Register" ausrichtete, war zu sehen, dass Warren unmittelbar nach der Veranstaltung Sanders’ ausgestreckte Hand nicht annahm. Stattdessen begannen die beiden Kandidaten, die sich um eine ähnliche Wählerklientel bemühen, eine kurze Diskussion, deren Inhalt nicht zu hören war. Dann kehrten sie einander ohne Handschlag den Rücken zu.

Sanders und Warren sind beide Kandidaten des linken Flügels der Demokraten. Neben diesen beiden US-Senatoren nahmen der moderate Ex-Vizepräsident Joe Biden, der gemäßigte frühere Bürgermeister von South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, sowie die Senatorin Klobuchar und der Milliardär Tom Steyer an der Debatte teil. Biden, Sanders, Warren und Buttigieg liegen in Umfragen vorne.

"Gefährlichster Präsident"

Sanders sicherte zu, sollte er die Nominierung nicht für sich entscheiden, werde er alles in seiner Kraft Stehende unternehmen, damit die Kandidatin oder der Kandidat der Demokraten im November "den gefährlichsten Präsidenten in der Geschichte des Landes" besiegt. Die Vorwahlen bestimmen darüber, wen die Demokraten ins Rennen schicken. Von der ersten Abstimmung in Iowa geht eine wichtige Signalwirkung aus.

Wer kann Trump schlagen?

Zentral in der Debatte war die Frage, welcher der Kandidaten Amtsinhaber Trump schlagen könnte. Ex-Vizepräsident Biden betonte: "Wir können vier Jahre Donald Trump überwinden, aber acht Jahre Donald Trump wären eine absolute Katastrophe und würden diese Nation grundlegend verändern."

Buttigieg sagte an die Adresse der Wähler: "Wenn Sie es gewohnt sind, die andere Partei zu wählen, ihren Kindern derzeit aber nicht in die Augen blicken und ihnen diesen Präsidenten erklären können, dann schließen Sie sich mir an."

Neue Beweise?

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben nach eigenen Angaben weitere belastende Beweise für das bevorstehende Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Dabei handle es sich unter anderem um vertrauliche Telefondaten, hieß es gestern in einer Mitteilung von vier demokratischen Ausschussvorsitzenden.

Daten nicht öffentlich: Da diese Daten „sensible persönliche Informationen“ enthielten, würden sie nicht öffentlich gemacht, hieß es. Außerdem habe ein Mann namens Lev Parnas, der Verbindungen zu Trumps Anwalt Rudy Giuliani habe, dem Geheimdienstausschuss belastendes Material zur Verfügung gestellt.

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, der Demokrat Adam Schiff, veröffentlichte Material von Parnas, der mit einem Kompagnon im Oktober in Washington festgenommen worden war. Ihnen wird vorgeworfen, mit illegalen Wahlkampfspenden die Abberufung der damaligen US-Botschafterin Marie Louise Yovanovitch in der Ukraine angestrengt zu haben.

