Heftige Kritik an Erdogan-Wahlplakaten in Nürnberg

Auf den Plakaten ruft Erdogan türkische Wahlberechtigte auf, bei der Wahl am 14. Mai für ihn zu stimmen. Die Stadt Nürnberg schrieb bei Twitter: "Aufgrund des Wahlkampfes wurden 25 Plakate außerhalb der Altstadt im Rahmen einer Sondernutzung vom 22. April bis zum 5. Mai genehmigt."

Mehrere Medien berichteten über die AKP-Plakate. Im Internet gab es scharfe Kritik an der Entscheidung der Stadt. Der frühere Grünen-Politiker Volker Beck fragte bei Twitter: "Wer lässt so etwas zu @nuernberg_de". Der "Bild"-Zeitung sagte er: "Die deutsche Politik muss endlich aufwachen: Erdogan und AKP sind Antidemokraten. Wer sie unterstützt, vergiftet auch das politische Klima in Deutschland."

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Jeder hat das Recht, Plakate aufzuhängen"

Telefonisch war die Stadtverwaltung am Montag zunächst nicht zu erreichen. Bei Twitter hieß es von ihr: "Wir sind sowohl im deutschen als auch im ausländischen Wahlkampf neutral. Jeder hat im Rahmen der Gesetze das Recht, Plakate aufzuhängen." Anträge anderer Parteien für eine derartige Plakatierung habe es nicht gegeben. "Auch diese wären genehmigt worden, sofern sich auf den Plakaten kein strafbarer Inhalt befindet." Weiter schrieb die Stadtverwaltung bei Twitter: "Wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes sind wir verpflichtet, derartige Plakatierungen zu genehmigen, sofern keine strafbaren Inhalte auf den Plakaten zu sehen sind."

1,5 Millionen Wahlberechtigte

Auf einem der Plakate heißt es über dem Foto Erdogans: "Dogru zaman, dogru adam" (deutsch: "Richtige Zeit, richtiger Mann") und daneben "zamaninda oyunu kullan" ("wähle rechtzeitig").

Im Ausland lebende, wahlberechtigte türkische Staatsbürger haben bis zum 9. Mai die Möglichkeit, ihre Stimme für die Wahlen abzugeben. In Deutschland leben etwa 1,5 Millionen wahlberechtigte Türken.

Erdogan nach Erkrankung wieder im Wahlkampf

Der türkische Präsident ist am Wochenende wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Zunächst besuchte der 69-Jährige eine für das türkische Militär wichtige Luftfahrtmesse in Istanbul, danach ging er aggressiv auf Wahlkampftour. Die meisten Umfragen zur Präsidentschaftswahl am 14. Mai sehen Erdogan derzeit hinter seinem sozialdemokratischen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu, der auch weiter um Wählerstimmen warb.

"Sind wir bereit, einen vernichtenden Sieg einzufahren?", fragte Erdogan seine Anhänger am Sonntag auf einem riesigen Platz in der Hauptstadt Ankara. "Am 14. Mai wird unser Land sie, so Gott will, von der politischen Bühne entfernen", fügte Erdogan mit Blick auf Kilicdaroglu und dessen Oppositionsbündnis hinzu. Erdogan ist seit 2003 an der Macht, zunächst als Ministerpräsident, später als Staatschef.

Spekulationen um Erdogans Gesundheitszustand

"Wie ihr wisst, war ich kürzlich krank, und in allen Häusern haben die Massen für mich gebetet", sagte Erdogan vor einer fahnenschwenkenden Menge in Ankara. In der vergangenen Woche hatte der Staatschef am Dienstagabend ein Live-Interview im Fernsehen abbrechen müssen, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand geschürt hatte. Nach Angaben aus seinem Umfeld litt Erdogan an einem Magen-Darm-Virus. Mehrere Tage trat er nicht direkt in der Öffentlichkeit auf, sondern zeigte sich nur in zwei Videoschalten.

Video: Kurz vor der Wahl steigt noch einmal der Druck auf die Kurden. Hunderte wurden verhaftet.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Am Samstag trat Erdogan dann bei der Luftfahrtmesse am alten Atatürk-Flughafen von Istanbul erstmals wieder öffentlich auf. Diese gilt nach Angaben Ankaras als "die größte der Welt" und dient der türkischen Militärindustrie zur Präsentation ihrer Flugzeuge und Drohnen. Bei dem Auftritt wurde Erdogan vom aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und dem libyschen Regierungschef Abdelhamid Dbeibah begleitet.

"Agenten des Westens"

Erdogan sah bei diesem Auftritt blass aus, wirkte aber ansonsten gesund. Der in eine rote Windjacke gekleidete Staatschef lächelte und warf Blumen in die Menge. Bereits bei diesem Auftritt griff er seine üblichen Wahlkampfparolen auf, indem er seine Wahl-Konkurrenten als "Agenten" des Westens darstellte, welche der Türkei schaden wollten. Mit ihren "skandalösen Aussagen" zeigten die Vertreter der Opposition "ihren Hass und Groll", sagte Erdogan.

Später verkündete der Präsident bei einer Kundgebung in der Großstadt Izmir an der Ägäisküste, dass er seinen Wahlkampf wieder aufgenommen habe. "Es bleiben uns zwei Wochen, und wir werden noch mehr arbeiten, wir werden nicht aufhören", rief er dort seinen Anhängern zu.

Kilicdaroglu in Izmir

Erdogans Konkurrent Kilicdaroglu hielt am Sonntag eine Großkundgebung in Izmir ab. "Diese Wahlen sind Wahlen zum Wiederaufbau unserer Demokratie", rief er der jubelnden Menge zu. "Wir werden diesem Land Frieden bringen, ich werde diesem Land Brüderlichkeit bringen."

Kilicdaroglu führt ein Wahlbündnis von sechs Parteien an. Am Freitag rief auch die pro-kurdische HDP, die dem Bündnis nicht angehört, zur Wahl Kilicdaroglus auf. Bisher hatte sich die Partei nur stillschweigend hinter den Erdogan-Herausforderer gestellt, indem sie keinen eigenen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl präsentierte.

Kemal Kilicdaroglu mit seiner Frau Selvi in Izmir Bild: HANDOUT (Republican People's Party (CHP) )

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper