Hausdurchsuchungen bei Nawalny-Unterstützern in Russland

Die ehemaligen Chefs der Regionalorganisationen des Nawalny-Netzwerks in Irkutsk und Tomsk, Sachar Sarapulow und Xenia Fadejewa, seien anschließend verhört worden, erklärte der in Litauen lebende Nawalny-Vertraute Leonid Wolkow am Dienstag auf Twitter.

Iwan Schdanow, der wie Wolkow auf einer Fahndungsliste der Behörden steht und ins Ausland geflohen ist, erklärte auf Twitter, Fadejewa würden "Extremismus" und "Amtsmissbrauch" vorgeworfen. Der Abgeordneten im Regionalparlament von Tomsk drohten somit sieben bis zwölf Jahre Haft.

Nawalny war im August 2020 auf einem Flug von Tomsk nach Moskau wegen einer Vergiftung zusammengebrochen und später zur Behandlung in die Berliner Charité gebracht worden. Er macht den Kreml für den Giftanschlag verantwortlich.

Nach seiner Behandlung in Deutschland wurde Nawalny bei seiner Rückkehr im Jänner in Russland festgenommen und später wegen angeblicher Verstöße gegen Bewährungsauflagen zu mehr als zwei Jahren Lagerhaft verurteilt.

Die Organisation des Oppositionspolitikers, ein Netzwerk, das sich auf lokaler Ebene um politische Bündnisse gegen die Regierungspartei bemüht, und seine Antikorruptions-Stiftung wurden im Juni von der russischen Justiz als "extremistisch" eingestuft und verboten. Viele von Nawalnys Mitstreitern leben mittlerweile im Exil.