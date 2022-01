"Hat sein eigenes Lebenswerk zerstört"

Der Missbrauchsskandal im Erzbistum München und Freising schlägt hohe Wellen. Auch der Vatikan hat sich eingeschaltet. Der Heilige Stuhl will ein Gutachten prüfen, das den emeritierten Papst Benedikt XVI. schwer belastet: Hat er sexuellen Missbrauch vertuscht?

Die Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl hatte am Donnerstag ein 1700 Seiten starkes Gutachten zu Missbrauchsfällen im katholischen Erzbistum von 1945 bis 2019 vorgestellt – die OÖN berichteten. Daraus gehen Hinweise auf fast 500 von sexualisierter Gewalt Betroffene hervor. In mindestens vier Fällen lastet die Untersuchung dem früheren Kardinal Joseph Ratzinger bis Anfang der 1980er Jahre Fehlverhalten an. Ihm wird vorgeworfen, dass er damals wegschaute – ein Interesse an den Missbrauchsopfern sei bei Ratzinger "nicht erkennbar" – und bis heute nicht bei der Aufklärung hilft.

"Erschreckend ist das Lügen, das Unwahrheitsagen von Joseph Ratzinger", sagte der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller im Bayerischen Rundfunk. "Er hat sein eigenes Lebensbild zerstört." In einem weiteren Interview sprach er von einem "persönlichen Waterloo", Ratzinger habe die letzte Chance vertan, reinen Tisch zu machen. Auch dem amtierenden Erzbischof Kardinal Reinhard Marx werfen die Gutachter Untätigkeit vor. Nun wird darüber spekuliert, ob dieser dem Papst erneut seinen Rücktritt anbieten werde.

Papst Franziskus sprach sich gestern bei einem Empfang von Vertretern der Glaubenskongregation für eine strenge Anwendung des Kirchenrechts im Kampf gegen Missbrauch aus. Er nahm dabei aber nicht direkt Bezug auf das Münchner Gutachten.

Die Staatsanwaltschaft in München untersucht derzeit insgesamt 42 Fälle von Fehlverhalten kirchlicher Verantwortungsträger.