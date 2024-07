Hat Biden Parkinson? Sorge überschattet auch den NATO-Gipfel

Der stockende Gang, die unregelmäßige Sprechweise und die maskenähnlichen Gesichtsausdrücke – all das könnten Hinweise auf eine Erkrankung an Parkinson sein. Bei Joe Biden lassen sich diese Symptome beobachten, was bei Spezialisten schon vor einiger Zeit den Verdacht geweckt hat, der Präsident könnte unter der Nervenkrankheit leiden.