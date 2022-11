"Hat alten Schal": Slowakischer Premier schenkte Orbán Slowakei-Schal

Der ungarische Premier hatte sich am Sonntag beim Fußballspiel Ungarn gegen Griechenland mit dem Großungarn-Schal gezeigt. Auf dem Schal waren die Grenzen des früheren Königreichs Ungarn zu sehen, das unter anderem das Burgenland, Gebiete der Slowakei, Rumäniens, Kroatiens, Sloweniens, Serbiens und der Ukraine umfasste. In mehreren Ländern sorgte dies für Aufregung, vor allem in der von Russland angegriffenen Ukraine.

Der slowakische Premier Eduard Heger hat seinem ungarischen Amtskollegen nun zum Auftakt des Visegrad-Treffens im slowakischen Kosice am Donnerstag einen Slowakei-Schal geschenkt. "Mir ist aufgefallen, dass Viktor Orbán einen alten Schal hat, also habe ich ihm heute einen neuen geschenkt", schrieb Heger auf Facebook.

Auch Orbán postete am Donnerstag auf Facebook ein gemeinsames Foto mit Heger, auf dem beide einen Slowakei-Schal trugen. "Ungarn und Slowaken sind zwei gute Freunde", schrieb er in Anspielung auf einen Spruch über die Völkerfreundschaft zwischen Ungarn und Polen. Die heutige Slowakei war unter dem Namen Oberungarn (Felvidék) Teil des Staatsgebietes des alten Königreichs Ungarn gewesen.

Viele Ungarn haben sich immer noch nicht mit dem Zerfall der Donaumonarchie, in deren Zuge zwei Drittel des ungarischen Staatsgebietes verloren gingen, abgefunden. Durch die Abtrennung dieser Gebiete im Vertrag von Trianon 1920 wurden zahlreiche Ungarn zu Minderheitenangehörigen in den neuen Nachbarstaaten.

Die vier Regierungschefs der Visegrad-Gruppe (V4) - Ungarn, Slowakei, Polen, Tschechien - trafen sich in der ostslowakischen Regionalhauptstadt Kosice. Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen waren das Hauptthema. Mit Ausnahme Tschechiens, das derzeit den EU-Vorsitz führt, grenzen die Länder der V4-Gruppe an die von Russland angegriffene Ukraine. Im Unterschied zu Ungarn gehören die drei slawischen V4-Länder zu den entschlossensten politischen und militärischen Unterstützern der Ukraine.